Vai chover ou fazer calor no Natal em SP? Veja a previsão do tempo

As festas natalinas deste ano devem ser marcadas por calor e pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite, em praticamente todo o Brasil, segundo o ClimaTempo. Não há previsão de entrada de ar frio de origem polar no país durante o feriado.

A chuva mais frequente e volumosa deve ocorrer nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país. As menores condições de chuva estarão no Sul e no Nordeste.

Previsão do tempo na cidade de SP no Natal

Na cidade de São Paulo, a previsão é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde, a partir de sexta-feira, 20. O sol com pancadas de chuva deve continuar até domingo, 22. Na segunda-feira, 23, a chuva deve dar uma trégua, mas retorna na véspera de Natal.

Previsão do tempo na Região Sudeste

No fim de semana prolongado antes das festas de Natal, uma frente fria deve passar pela costa da Região Sudeste. Várias pancadas de chuva poderão ocorrer com moderada a forte intensidade em todos os estados da região.

No sábado, 21 de dezembro, essa frente fria estará passando pelo litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, deixando o tempo bastante instável em toda a região. Haverá muita nebulosidade e pancadas de chuva no decorrer do dia. O sol pode aparecer ocasionalmente, mas sempre entre muitas nuvens, e o ar ficará abafado. Além disso, várias pancadas de chuva podem ser moderadas a fortes, acompanhadas de raios, em todos os estados do Sudeste.

Entre domingo e segunda-feira, 23 de dezembro, a frente fria deve ficar próxima ao litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, mas já perdendo intensidade.

Nos dias 23, 24 e 25 de dezembro, a tendência é de que o Espírito Santo registre bastante nebulosidade e chuva a qualquer hora, com alguns períodos de sol, incluindo a Grande Vitória.

Para as outras regiões do Sudeste, o sol deve aparecer pela manhã, com aumento de nebulosidade ao longo do dia e pancadas de chuva com raios durante a tarde e também à noite. As capitais São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte estarão sujeitas a essas pancadas de chuva.