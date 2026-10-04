Pode votar de bermuda? Veja o que é permitido vestir no dia da eleição

RESUMO ＋ O eleitor pode votar de bermuda, short, chinelo ou sandália nas eleições de 2026, segundo as regras apresentadas pela Justiça Eleitoral. Também é permitido usar camisa de candidato, partido, federação ou coligação, desde que a manifestação política seja individual e silenciosa. Não é permitido entrar no local de votação sem camisa ou usando trajes de banho, como biquíni, maiô e sunga.

O eleitor pode votar de bermuda e chinelo nas eleições de 2026, cujo primeiro turno acontece neste domingo, 4. Segundo as orientações da Justiça Eleitoral, essas peças são permitidas.

As regras de vestuário, porém, proíbem entrar no local de votação sem camisa ou com trajes de banho, como biquíni, maiô e sunga.

Também é permitido votar com camisa de candidato, desde que o uso seja uma manifestação individual e silenciosa de preferência política.

Distribuir camisetas, formar aglomerações com roupas padronizadas ou tentar convencer outros eleitores a votar em uma candidatura são condutas proibidas no dia da eleição.

Pode votar de bermuda?

Sim, pode votar de bermuda. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também permite que o eleitor compareça à seção eleitoral de short ou sandália. O uso dessas peças não impede a votação.

Para se identificar perante os mesários, é necessário apresentar um documento oficial com foto ou o e-Título, desde que o aplicativo exiba a fotografia do eleitor.

Pode votar de chinelo?

Sim, pode votar de chinelo. As regras eleitorais não proíbem esse tipo de calçado. Também é permitido votar descalço.

O eleitor pode usar camiseta, regata ou boné. A restrição é entrar no local de votação sem camisa ou com roupa de banho.

Pode votar com camisa de candidato?

Sim, o eleitor pode votar com camisa de candidato, partido, federação ou coligação. A condição é que a manifestação de preferência seja individual e silenciosa.

Também são permitidos bandeiras, broches e adesivos. O uso desses itens, porém, não autoriza abordar, aliciar ou tentar convencer outras pessoas a votar em determinada candidatura.

No dia da eleição, são proibidos:

Distribuir camisetas e outros materiais de campanha;

Formar aglomerações com roupas ou elementos padronizados que caracterizem manifestação coletiva, até o encerramento da votação;

Realizar manifestações coletivas ou ruidosas de apoio político;

Fazer boca de urna, com tentativa de convencer ou pedir votos aos eleitores.

As regras para quem trabalha na eleição são diferentes: mesários e servidores da Justiça Eleitoral não podem usar roupas ou objetos com propaganda política durante os trabalhos. Fiscais partidários também não podem utilizar vestimenta padronizada.

O que vestir para votar?

Ao escolher a roupa para votar, o eleitor pode usar peças como bermuda, short, camiseta ou regata, além de chinelo ou sandália. Bonés também são permitidos.

É preciso evitar trajes de banho, como biquíni, maiô e sunga, e não comparecer ao local de votação sem camisa.

Se a roupa tiver referência a uma candidatura ou partido, devem ser respeitados os limites da manifestação individual e silenciosa.

O que levar no dia da eleição?

Além de escolher o que vestir para votar, o eleitor deve separar um documento oficial com foto. Entre os documentos aceitos estão carteira de identidade, Carteira de Identidade Nacional (CIN), passaporte, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e carteira de trabalho física.

O e-Título pode ser usado para identificação se apresentar a foto do eleitor. Caso a fotografia não esteja disponível, será necessário levar outro documento oficial com foto. O título de eleitor em papel não substitui esse documento e não é necessário para votar.

Também é permitido levar uma cola eleitoral em papel com os números dos candidatos. Confira quantos candidatos escolher e qual é a ordem de votação nas eleições 2026.

O celular pode ser levado à seção eleitoral, mas não pode entrar na cabine de votação, mesmo desligado. Antes de votar, o aparelho deve ser deixado no local indicado pelos mesários. A proibição também vale para câmeras, filmadoras e outros equipamentos que possam comprometer o sigilo do voto.

Qual é o horário de votação nas eleições 2026?

O primeiro turno será realizado neste domingo, 4, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Eleitores em estados com fusos diferentes devem observar o horário local correspondente.

Um eventual segundo turno está marcado para domingo, 25, de outubro, nas disputas para presidente e governador que não forem definidas na primeira votação. Veja as datas do primeiro e do segundo turno das eleições 2026.

Onde acompanhar os resultados das eleições 2026?

A apuração começa após o encerramento da votação. No primeiro turno, a EXAME terá cobertura em tempo real dos resultados das eleições 2026, com dados, reportagens, análises e transmissão ao vivo.

Os leitores poderão acompanhar a evolução da disputa pela Presidência, pelos governos estaduais e pelas 54 vagas em disputa no Senado ao longo da contagem dos votos.