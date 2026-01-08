Como consultar a situação do Título de Eleitor online?

Eleições 2026: situação do título de eleitor pode ser consultada online (Reprodução/TSE)
Colaboradora
Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 14h29.
As eleições estão programadas para o dia 4 de outubro de 2026. Cerca de 150 milhões de brasileiros devem votar no primeiro turno para escolher senadores, deputados federais e estaduais e o futuro presidente da República.
Como o ano de 2026 é ano eleitoral, o título de eleitor só pode ser alterado em até 150 dias antes da data do início do pleito — ou seja, até o dia 6 de maio.
Por isso, é recomendado que o eleitor consulte a sua situação eleitoral para regularizá-la se necessário ou solicitar a troca do local de votação.
Para saber a situação atual do título de eleitor, é possível realizar a consulta através da parte do Autoatendimento Eleitoral, disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral, na barra de "Serviços Eleitorais".
Ao acessar a página, o cidadão precisa clicar em "consultar a situação eleitoral" e realizar o login, preenchendo o número do título ou o CPF para acessar a conta.
Na consulta online, é possível verificar se há pendências com a Justiça Eleitoral, como não ter justificado a ausência em alguma eleição, por exemplo. O título pode estar nas seguintes situações:
Caso o título esteja regular — ou seja, disponível para votar — o cidadão pode revisar os dados e solicitar transferência, se quiser, ou solicitar a segunda via do documento.
Já o título está suspenso quando há situações como conscrição ou suspensão de direitos políticos, fazendo com que o exercício de voto esteja temporariamente indisponível. Com o título nessa situação, não é possível votar — mas o cidadão pode solicitar a transferência, revisão dos dados ou segunda via.
Com o título constando como cancelado também não é possível votar, mas o cidadão ainda consegue solicitar a transferência e revisão dos dados.