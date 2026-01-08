Como consultar a situação do Título de Eleitor online?

As eleições estão programadas para o dia 4 de outubro de 2026. Cerca de 150 milhões de brasileiros devem votar no primeiro turno para escolher senadores, deputados federais e estaduais e o futuro presidente da República.

Como o ano de 2026 é ano eleitoral, o título de eleitor só pode ser alterado em até 150 dias antes da data do início do pleito — ou seja, até o dia 6 de maio.

Por isso, é recomendado que o eleitor consulte a sua situação eleitoral para regularizá-la se necessário ou solicitar a troca do local de votação.

Como consultar o título de eleitor de forma online?

Para saber a situação atual do título de eleitor, é possível realizar a consulta através da parte do Autoatendimento Eleitoral, disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral, na barra de "Serviços Eleitorais".

Página do Autoatendimento Eleitoral no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) (Reprodução/TSE)

Ao acessar a página, o cidadão precisa clicar em "consultar a situação eleitoral" e realizar o login, preenchendo o número do título ou o CPF para acessar a conta.

Na consulta online, é possível verificar se há pendências com a Justiça Eleitoral, como não ter justificado a ausência em alguma eleição, por exemplo. O título pode estar nas seguintes situações:

regular;

suspenso;

cancelado.

Caso o título esteja regular — ou seja, disponível para votar — o cidadão pode revisar os dados e solicitar transferência, se quiser, ou solicitar a segunda via do documento.

Já o título está suspenso quando há situações como conscrição ou suspensão de direitos políticos, fazendo com que o exercício de voto esteja temporariamente indisponível. Com o título nessa situação, não é possível votar — mas o cidadão pode solicitar a transferência, revisão dos dados ou segunda via.

Com o título constando como cancelado também não é possível votar, mas o cidadão ainda consegue solicitar a transferência e revisão dos dados.