Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos ao Senado no Rio de Janeiro?

Nas eleições de 2026, cerca de 150 milhões de eleitores devem ir às urnas para votar para os cargos de presidente, governador, deputados estaduais ou distritais, deputados federais e senadores. Neste ano, 54 senadores devem ser eleitos no dia 4 de outubro.

Entre os estados, Rio de Janeiro tem direito a 3 posições no Senado, que são atualmente ocupadas por senadores do PL.

As cadeiras do estado na casa são atualmente ocupadas pelos políticos Bruno Bonetti (PL), Carlos Portinho (PL) e Flávio Bolsonaro (PL).

Bruno Bonetti ocupará o cargo até 2031, mas os senadores Carlos Portinho e Flávio Bolsonaro devem terminar seus mandatos no ano que vem. Por isso, eleitores devem votar para preencher duas vagas do Rio de Janeiro no Senado neste ano.

Flávio Bolsonaro já se lançou como pré-candidato à Presidência da República. Portinho poderia ser um possível candidato à reeleição no Senado, mas a sigla optou por apoiar outros dois candidatos nas eleições deste ano.

Confira, abaixo, os principais possíveis candidatos ao Senado em São Paulo, em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos de São Paulo ao Senado:

Alessandro Molon (PSB)

Considerado um dos possíveis candidatos para a esquerda no Rio de Janeiro, Molon pode se candidatar ao Senado no pleito eleitoral deste ano, embora ainda não tenha sido confirmado.

Benedita da Silva (PT)

Benedita da Silva é cotada como uma das favoritas para disputar o Senado no Rio de Janeiro neste ano. Primeira mulher negra a se tornar senadora no Brasil, a política deve ser o nome do PT para disputar novamente o cargo em 2026.

Marcelo Crivella (Republicanos)

O ex-prefeito do Rio de Janeiro é considerado um possível pré-candidato para concorrer ao Senado neste ano. Eleito como deputado federal nas últimas eleições, Crivella deve se lançar como candidato para o cargo de senador.

Márcio Canella (União)

O prefeito de Belford Roxo foi escolhido como o outro nome apoiado pelo PL para disputar uma das duas vagas ao Senado no Rio de Janeiro.

Mônica Benicio (Psol)

A vereadora e viúva de Marielle Franco é considerada uma possível candidata ao Governo do Rio de Janeiro em 2026. A pré-candidatura ainda não foi definida, o que faz com que Benicio seja também um nome que possa disputar o Senado no lugar do governo estadual.

Otoni de Paula (MDB)

O deputado da direita é cotado como um dos possíveis candidatos ao Senado pelo Rio de Janeiro em 2026.

Data das eleições presidenciais de 2026

Além dos dois no Rio de Janeiro, o Brasil ainda deve eleger outros 52 senadores nas eleições de 2026. Os brasileiros também deverão votar para os cargos de governador, deputados federais, deputados estaduais ou distritais e para presidente da República.

O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. Caso seja necessário, o segundo turno acontecerá no dia 25 de outubro.