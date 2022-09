Tudo sobre Eleições 2022: O que é e como ter o título de eleitor Digital - E- Título

Lançado em 2017, o E-título é um aplicativo que foi criado para facilitar a vida do eleitor brasileiro de diversas formas. Porém, parte das pessoas ainda não sabem da existência do aplicativo, ou simplesmente não tem noção de todas as funcionalidades que ele apresenta.

Foi pensando em sanar todas essas dúvidas que a EXAME montou este guia para responder as perguntas mais frequentes sobre o E-Título e explicar as principais funções que o aplicativo apresenta.

Como baixar e acessar o E-Título

O primeiro passo que o cidadão deve dar é baixar o aplicativo do E-Título em seu smartphone. O app está disponível para sistemas iOS e Android e é completamente gratuito.

Após o download, tudo que o eleitor precisa fazer para acessar o seu Título de Eleitor digital é preencher o login com os seguintes dados:

Nome completo;

Data de nascimento;

Número de CPF ou Inscrição;

Nome da mãe (opcional)

Nome do pai (opcional)

Após preencher as informações, o eleitor entrará na primeira página do E-Título, onde terá a sua via digital do Título de Eleitor, que conta até mesmo com foto caso o cidadão tenha a sua biometria cadastrada.

Essa via digital do documento com foto pode ser apresentada como documento comprobatório no dia do pleito em 2022.

O que é possível fazer com o E-Titulo?

Dentro do aplicativo do E-Título, o eleitor brasileiro pode encontrar uma série de informações referentes às eleições, assim como funções, como emissão de algumas certidões, de forma digital. Confira abaixo algumas das informações e funções presentes no E-Título:

Registro do eleitor

Zona e Seção de voto

Endereço do voto

Nome do estabelecimento onde será o voto

Certidão de quitação eleitoral

Certidão de Crimes eleitorais

Justificativa de voto

Para maiores informações sobre o E-Título e sobre as eleições de 2022 no geral, o TSE conta com um FAQ, atendimento via WhatsApp e ouvidorias regionais.