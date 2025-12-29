Lula acaba o ano melhor do que começou após tarifaço e se lança à reeleição

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou 2025 com um dos menores índices de aprovação e sem um discurso afinado da base aliada em defesa de seu terceiro mandato como chefe do Executivo.

A crise desencadeada pela regulamentação do Pix e a revelação do escândalo do INSS somadas à falta de entregas significativas do governo federal levaram o petista ao pior momento político de seu terceiro mandato como presidente.

O ano, porém, foi de idas e vindas na popularidade de Lula e, ao final, acabou melhor do que começou.

Uma das viradas ocorreu no fim de junho, quando o Executivo aproveitou o que parecia a maior derrota do governo no Congresso para se mobilizar e unificar o discurso.

Com vídeos de inteligência artificial e o argumento de que o Congresso defendia os mais ricos enquanto o governo tentava reduzir a carga tributária da população carente, Lula conseguiu reaglutinar sua base eleitoral e saiu das cordas no enfrentamento com o Legislativo.

A desaprovação do governo, que chegou aos 57% no fim de maio, segundo pesquisa Quaest, começou a cair e, depois, teve mais um impulso positivo de popularidade devido à reação de Lula à imposição tarifas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros articulada pelo então deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

O enfrentamento com o Congresso em junho começou com a rejeição do decreto presidencial que aumentava a alíquota do Imposto Sobre Operações Financeiras e era visto pela equipe econômica como essencial para aumentar a arrecadação e evitar contingenciamentos.

A oposição, por sua vez, se aliou ao centrão e venceu a disputa sob o argumento verídico de que se tratava de aumento de imposto em um Brasil em que já há uma alta carga tributária.

Independentemente de quem tinha razão, fato é que Lula conseguiu unificar sua base. Posteriormente, o movimento favorável ganhou mais força sob o argumento de defesa da soberania nacional contra o boicote dos Estados Unidos à economia brasileira apoiado por líderes oposicionistas.

A partir de então, a candidatura à reeleição, que era colocada em dúvida até por aliados, passou a ser vista como certa.

Pesquisas de intenção de votos apontam que o petista supera todos os adversários.

Filho de Bolsonaro candidato

O clima de favoritismo tomou conta do governo e cresceu ainda mais após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) lançar seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), como candidato a presidente em 2026.

O centrão apostava em Tarcísio de Freitas (Republicanos) para enfrentar Lula. A avaliação era de que o governador de São Paulo entraria na disputa com os votos do bolsonarismo e teria maior capacidade de ampliar o eleitorado por ser mais moderado.

Após ser preso, porém, o ex-presidente resolveu apostar em um nome da própria família como forma de não perder o protagonismo da direita. Até o ano que vem, o cenário pode mudar, mas a tendência é que o adversário de Lula seja Flávio Bolsonaro.

O primogênito do ex-mandatário, de acordo com pesquisas da Quaest, em menos de um mês após oficializar a pré-candidatura reduziu de 16% para 10% a diferença em eventual segundo turno contra o PT.

Os números apontam que o Brasil segue polarizado e que a divisão vista em 2022, com a eleição presidencial decidida por 2,1 milhões de votos, deve se repetir.