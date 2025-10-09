Com saída de Barroso, quem são os cotados para vaga no STF

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 19h19.
Última atualização em 9 de outubro de 2025 às 19h25.
O anúncio da aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal (STF) abre uma corrida pela sucessão. A saída de Barroso estava prevista apenas para 2033, quando o ministro completaria 75 anos.
Com a antecipação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicará o 11º nome para o Tribunal. Alguns nomes já são ventilados como possíveis cotados para a vaga.
O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, e o advogado-geral da União, Jorge Messias, são alguns dos candidatos cogitados para a vaga. Na última indicação de Lula, que precisava substituir a ministra Rosa Weber, o petista escolheu o seu então ministro da Justiça, Flávio Dino.
O ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), é recorrentemente apontado como um possível nome para o STF. O senador tem o apoio de Lula para disputar o governo de Minas Gerais em 2026.
Vinícius Carvalho, ministro da Controladoria-Geral da União, também é citado como uma opção, embora com menos força que os outros, mas com um perfil técnico.
O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, é recorrentemente apontado como um nome que pode ser indicado ao Supremo Tribunal Federal.
Advogado-geral da União, Jorge Messias, é considerado homem de confiança de Lula e com perfil técnico e político alinhado ao governo. Messias tem 45 anos e, se indicado, poderia permanecer na Corte por até três décadas.
Senador por Minas Gerais, Rodrigo Pacheco (PSD), está em seu segundo mandato e é apontado com possível candidato ao governo de Minas Gerais. Porém, já teve o seu nome ligado ao STF em mais de uma oportunidade.
Outro cotado é o ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius Carvalho, que ganhou destaque pela atuação em temas de integridade pública.