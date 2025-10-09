Com aposentadoria de Barroso, Lula vai indicar 11º ministro para o STF; relembre os nomes

Com o anúncio da aposentadoria de Luís Roberto Barroso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá a oportunidade de indicar o 11º ministro para o Supremo Tribunal Federal - contando aí os dois primeiros mandatos do petista como presidente (2003-2010) e agora em seu terceiro governo.

Relembre quem já foi indicado por Lula ao STF:

Cezar Peluzo

Foi ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) de 2003 a 2012 e presidiu a corte de 2010 a 2012.

Carlos Ayres Britto

Foi ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) de 2003 a 2012, tendo sido presidente da Corte e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2012.

Joaquim Barbosa

Foi ministro do Supremo Tribunal Federal de 2003 até 2014, tendo sido presidente do tribunal de 2012 a 2014. Foi filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) entre 2018 e 2022.

Eros Grau

Foi ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) de 2004 a 2010. Empossado como ministro do TSE em maio de 2008, renuncia ao posto da Corte eleitoral um ano depois alegando cansaço.

Ricardo Lewandowski

Atual ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil. Foi ministro do Supremo Tribunal Federal de 2006 a 2023, tendo presidido a Corte entre 2014 e 2016. Exerceu também a função de presidente do Senado no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016.

Cármen Lúcia

Atual ministra do STF e presidente do TSE, foi presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça de 2016 a 2018. Está na corte desde 2006.

Carlos Alberto Menezes Direito

Foi indicado ao cargo de ministro do Supremo em 2007, cargo no qual permaneceu até sua morte, em 2009.

Dias Toffoli

Atual ministro do Supremo, foi presidente da Corte de 2018 a 2020. Foi também advogado-geral da União de 2007 a 2009 no segundo governo de Lula. Também foi presidente do TSE de 2014 a 2016. Está no STF desde 2009.

Cristiano Zanin

Foi indicado por Lula em junho de 2023 para a vaga aberta pela aposentadoria do então ministro Lewandowski. Zanin ganhou os holofotes por atuar como advogado de Lula nos processos relacionados à operação Lava Jato.

Flávio Dino

É ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) desde 2024. Foi ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil de 2023 a 2024. Também exerceu o cargo de senador em fevereiro de 2024, tendo sido eleito pelo estado do Maranhão, do qual foi governador entre 2015 e 2022.