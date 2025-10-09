Brasil

Luis Barroso anuncia aposentadoria do STF

Barroso tem 67 anos e poderia ficar na Corte até os 75 anos

Luiz Anversa
Repórter

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 17h47.

Última atualização em 9 de outubro de 2025 às 17h51.

O ministro Luís Roberto Barroso anunciou nesta quinta-feira, 9, a sua aposentadoria do Supremo Tribunal Federal (STF) antes do prazo legal. O ministro fez o comunicado no fim da sessão 

Barroso tem 67 anos e poderia ficar na Corte até os 75 anos. Com isso, a sua aposentadoria estava prevista para 2033.

No discurso no final da sessão desta quinta, o ministro disse que acredita no país e que "continuará trabalhando fora do tribunal".

"É hora de seguir novos rumos. Não tenho apego ao poder e gostaria de viver a vida que me resta sem as responsabilidades do cargo. Os sacrifícios e os ônus da nossa profissão acabam se transferindo aos familiares e às pessoas queridas", afirmou.

Matéria em atualização.

