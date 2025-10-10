EXAME Agro

AGRONEGÓCIOSOJA

'Só falta empurrão político para Trump reverter tarifaço ao café', diz representante brasileiro

Estados Unidos continuam sendo o maior comprador do produto brasileiro no acumulado do ano

(Freepik/Freepik)

(Freepik/Freepik)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 06h01.

O setor de café brasileiro quer aproveitar a aproximação dos presidentes do Brasil e dos Estados Unidos para reverter o tarifaço de Donald Trump sobre o café. Segundo Marcos Matos, diretor-geral do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), o governo americano deve retirar as sobretaxas ainda esse ano.

"Só falta um empurrão político para que o Trump reverta a tarifa sobre o café brasileiro. Claro que o cenário é imprevisível, mas estamos otimistas com prudência", disse Mattos.

O executivo conta que encontrou Bill Murray, presidente da National Coffee Association (NCA), entidade que representa o setor de café nos EUA, em um evento na Suíça e conversaram pessoalmente sobre as taxas.

Segundo Matos, a entidade americana realizou uma reunião em Washington no final de setembro, onde visitaram a Casa Branca e secretarias, mesmo com o shutdown em vigor.

Em comunicado emitido nesta quinta-feira, 9, Márcio Ferreira, presidente do Cecafé, solicitou uma reunião com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, para reforçar a importância e a interdependência dos dois países no setor de café.

"Não podemos relativizar o mercado americano para nossos cafés, tampouco eles podem abrir mão do nosso produto", afirmou Ferreira.

Além de ser o maior produtor mundial de café, o Brasil responde por 30% do mercado de café nos EUA, de acordo com dados do Departamento de Estatística dos EUA, o que o posiciona como o principal fornecedor do grão para o país, especialmente do tipo arábica. Em 2024, 83% do café desembarcado nos EUA era dessa categoria.

No ano passado, os EUA representaram 16,1% de todas as exportações de café do Brasil, o que corresponde, em termos de receita, a cerca de US$ 2 bilhões.

Em meio ao tarifaço de Trump, as exportações de café do Brasil para os Estados Unidos caíram 53% em setembro de 2025 em comparação com o mesmo período de 2024, totalizando 333 mil sacas.

Contudo, os Estados Unidos continuam sendo o maior comprador do café brasileiro no acumulado do ano (de janeiro a setembro). Segundo o Cecafé, o país importou 4,361 milhões de sacas, correspondendo a 15% dos embarques totais do Brasil nesse período.

O setor de café nos EUA

Desde o anúncio do tarifaço, o setor de café brasileiro tem buscado medidas para derrubar a nova tarifa. Em setembro, foram apresentados uma série de argumentos durante audiência da United States Trade Representative (USTR), escritório de Comércio dos EUA ligado à Casa Branca.

Entre outras frentes, a indústria estuda aumentar a presença do Cecafé em Washington, capital dos EUA. Segundo Matos, os cafeicultores brasileiros avaliam realizar um evento na cidade para apresentar a diversidade do café nacional.

Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil, deve se reunir com Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, para discutir os impasses econômicos e comerciais entre os dois países.

Em comunicado divulgado pelo Itamaraty, o órgão informou que os diplomatas conversaram por telefone nesta quinta-feira, 9, para dar continuidade à conversa entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump, ocorrida no início da semana.

Vieira e Rubio concordaram em se encontrar em Washington para uma reunião, que ainda não tem data definida. Além disso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também deverá se reunir com Scott Bessent, secretário do Tesouro dos EUA, para tratar do tema.

Acompanhe tudo sobre:CaféDonald TrumpGoverno LulaExportaçõesTarifas
Próximo

Mais de EXAME Agro

Exportação de café do Brasil para os EUA cai 53% em setembro após tarifaço de Trump

Compra de soja americana pela China desaba, Brasil ganha espaço — mas efeito é temporário

Preço do cacau desaba após rali histórico e atinge menor nível em 20 meses

Com governo paralisado, Trump adia pacote de ajuda para agro dos EUA, diz site

Mais na Exame

Mundo

María Corina Machado vence Nobel da Paz de 2025 por liderança na Venezuela

Economia

Sem MP, mudança da meta fiscal de 2026 se mostra inevitável, dizem economistas

Mercados

Primeira classe salva trimestre da Delta e ajusta rota da aérea rumo ao luxo

Negócios

Pés cansados? Fabricantes de calçados mudam estratégia e apostam em conforto