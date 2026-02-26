Com nova sede do governo, SP terá terminal para substituir Princesa Isabel

Um novo projeto de construção na cidade de São Paulo planeja criar um novo terminal de ônibus no centro da capital no lugar do tradicional Terminal Princesa Isabel.

A construção está prevista no projeto Novo Centro Administrativo do Governo de São Paulo, que será leiloado nesta quinta-feira, 26, na B3, em São Paulo.

A área do Terminal Princesa Isabel foi doada ao Governo de São Paulo por meio da Lei nº 18.176, promulgada em 25 de julho de 2024. Agora, a gestão estadual pretende conceder o novo terminal no terreno à iniciativa privada.

De acordo com o governo paulista, a concessionária que vencer o leilão também terá a "obrigação de realizar estudos focados na melhoria da mobilidade e tráfego do entorno, conforme previsto no contrato".

A obra será feita próxima ao complexo estadual nos Campos Elíseos, na região da Luz, e à nova sede administrativa do poder estadual. O terminal que substituirá o Princesa Isabel será próximo do novo túnel da CPTM, que atualmente está em construção na Avenida Cásper Líbero.

“Os usuários não precisarão de nenhuma conexão especial para utilizar a rede de transporte público. O acesso poderá ser feito diretamente pela calçada, de forma simples e eficiente”, disse Edgard Benozatti, presidente da Companhia Paulista de Parcerias (CPP), em nota.

De acordo com o Governo de São Paulo, a construção deve começar no primeiro ano da concessão — que será adquirida no leilão — e deve ser concluída no segundo ano do contrato.