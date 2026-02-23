Leilão da nova sede do governo no centro de SP recebe duas propostas

O leilão da Parceria Público-Privada (PPP) do Novo Centro Administrativo do governo de São Paulo recebeu duas propostas, segundo apurou a EXAME. A entrega dos envelopes aconteceu nesta segunda-feira, 23.

A concorrência acontece na próxima quinta-feira, 26, na B3, a sede da Bolsa de Valores de São Paulo.

Segundo pessoas envolvidas no processo, os grupos que apresentaram propostas foram: o Consórcio Acciona-Construcap, formado pela Acciona e Construcap, e o Consórcio MEZ-RZK Novo Centro, formado pela Zetta infraestrutura, M4 Investimentos, Engemat, RZK empreendimentos imobiliários e Iron Property.

Inicialmente, o leilão estava marcado para o fim de 2025, mas foi adiado e teve o seu edital republicado após pedido de empresas interessadas por amis prazo para finalizar garantias e documentações.

A concessão terá prazo de 30 anos. O critério de julgamento será o maior desconto sobre a contraprestação pública mensal máxima, fixada em R$ 76,6 milhões. A concessionária vencedora ficará responsável pela operação e manutenção do complexo ao longo do contrato.

Com investimentos estimados em R$ 6 bilhões, o projeto prevê a construção de um complexo que reunirá o gabinete do governador, secretarias e órgãos estaduais hoje distribuídos em mais de 40 endereços. A nova estrutura, na região dos Campos Elíseos, deve concentrar cerca de 22 mil servidores em dezenas de prédios.

Segundo a administração estadual, a transferência busca impulsionar a atividade econômica, atrair investimentos e requalificar a região, frequentemente criticada por sua precariedade social. Hoje, o Centro é considerado degradado pela população e especialistas, sendo associado à violência e ao consumo de drogas.

Além dos prédios administrativos, o plano inclui a requalificação urbana da área, com restauração de imóveis tombados, ampliação de áreas verdes e a implantação de espaços para comércio e serviços. Também está prevista a construção de um novo terminal de ônibus integrado à estação Luz do Metrô e da CPTM.