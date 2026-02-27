R$ 6 bi e 10 prédios: veja detalhes da nova sede do governo de SP

Com investimento estimado em R$ 6 bilhões, o novo centro administrativo do governo de São Paulo reunirá 10 torres e cerca de 420 mil metros quadrados de área construída na região dos Campos Elíseos.

O projeto será executado pelo consórcio MEZ-RZK Novo Centro, vencedor do leilão da PPP realizado na B3.

O complexo concentrará aproximadamente 22 mil servidores estaduais hoje distribuídos em mais de 40 endereços.

A modelagem foi estruturada pela Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), com apoio técnico da Companhia Paulista de Parcerias (CPP), dentro de um contrato de 30 anos.

Do total previsto, R$ 3,4 bilhões serão aportados pelo Estado e R$ 2,7 bilhões pelo parceiro privado.

O consórcio ofereceu 9,62% de desconto sobre a contraprestação mensal de R$ 76,6 milhões. Ao longo das três décadas de concessão, o custo operacional estimado (Opex) é de aproximadamente R$ 10 bilhões.

A concessionária será responsável pela operação e manutenção do complexo durante todo o contrato, incluindo segurança patrimonial, vigilância eletrônica, portaria, controle de acesso, limpeza predial, controle de pragas, conservação de áreas verdes, fornecimento e gestão de utilidades (água, esgoto, energia elétrica e GLP), coleta interna de resíduos, manutenção das edificações e gestão dos estacionamentos e das áreas brutas locáveis (ABL).

Dimensão e estrutura do complexo

O projeto arquitetônico prevê:

7 edifícios distribuídos em 10 torres

291.608 m² de área computável

26.070 m² de área bruta locável (ABL)

Capacidade estimada para 22.695 pessoas

Auditório com 817 lugares

960 lugares em salas multiuso

4.439 vagas veiculares, sendo 2.963 exclusivas

Os prédios terão certificação internacional LEED Gold, com soluções de eficiência energética, térmica e ambiental.

O plano inclui o restauro de 17 imóveis tombados e ampliação superior a 40% das áreas verdes do Parque Princesa Isabel. Estão previstos ainda 25 mil metros quadrados destinados a comércio e serviços.

Novo terminal de ônibus substituirá o Princesa Isabel

O projeto prevê a construção de um novo terminal de ônibus no centro da capital, que substituirá o tradicional Terminal Princesa Isabel. A área foi doada ao Governo de São Paulo por meio da Lei nº 18.176, promulgada em 25 de julho de 2024.

A construção do terminal deve começar no primeiro ano da concessão e ser concluída no segundo ano do contrato.

O novo equipamento ficará próximo ao complexo estadual nos Campos Elíseos e ao túnel da CPTM atualmente em construção na Avenida Cásper Líbero. Segundo o governo, a concessionária terá obrigação contratual de realizar estudos voltados à melhoria da mobilidade e do tráfego no entorno.

De acordo com a Companhia Paulista de Parcerias, os usuários não precisarão de conexão especial para acessar a rede de transporte público, já que o terminal terá acesso direto pela calçada.

Cronograma em cinco anos

O cronograma do projeto está dividido em etapas ao longo de cinco anos, contados a partir da assinatura do contrato de concessão.

As primeiras intervenções devem começar cerca de um ano após a assinatura do contrato.

Nessa fase inicial estão previstas a constituição da SPE, elaboração dos planos da concessão, desenvolvimento dos projetos básico e executivo, obtenção das licenças e início das obras do novo terminal de ônibus e do edifício dos Correios, além do avanço das desapropriações.

No segundo ano, a previsão é de entrega dos estudos e projetos executivos, conclusão das desapropriações e término do reassentamento.

A partir do terceiro ano, começam as obras das quadras 24 e 25 e da urbanização da praça, além das intervenções nas quadras 34, 46, 48 e 52. No quarto ano, devem ser entregues as quadras 24 e 25 e a área de urbanização. No quinto ano, ocorre a entrega das quadras 34, 46, 48 e 52.

O prazo estimado para conclusão das obras principais é de aproximadamente três anos após o início da fase de construção. A entrega completa do complexo está prevista até 2031, segundo o contrato da PPP.