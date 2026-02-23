Governo de SP anuncia entrega antecipada de 1,3 milhão de doses de vacina contra dengue

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou nesta segunda-feira, 23, que o Instituto Butantan antecipará a entrega de mais 1,3 milhão de doses da vacina contra a dengue ainda para o primeiro semestre.

Segundo informações do Palácio dos Bandeirantes, 2,6 milhões de doses da Butantan-DV, produzidas no parque fabril do próprio Instituto, serão entregues para o Ministério da Saúde até julho para ser oferecido pelo SUS (Sistema Único de Saúde). O volume faz parte da estratégia estadual para ampliar a cobertura vacinal diante do avanço da doença.

Aprovada pela Anvisa, a Butantan-DV será aplicada na população brasileira de 12 a 59 anos. Nesse público, o imunizante mostrou 74,7% de eficácia geral, 91,6% de eficácia contra dengue grave e com sinais de alarme e 100% de eficácia contra hospitalizações por dengue.

O comunicado foi feito em evento que celebrou os 125 anos do Instituto do Butantan. O governador também declarou que haverá a transferência de um terreno para a criação de um novo polo de inovação e desenvolvimento de imunobiológicos do Instituto.

Status da vacinação

A campanha de vacinação teve início em 9 de fevereiro, com foco nos profissionais das redes municipais de saúde dos 645 municípios paulistas. A medida buscou estruturar a aplicação das doses antes da ampliação do público-alvo.

Com o aumento da capacidade produtiva, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) deverá estender a vacinação à população em geral. Os adultos de 59 anos serão o primeiro grupo contemplado na nova etapa. A definição segue o cronograma estabelecido pelas autoridades sanitárias.

Novo polo de inovação e imunobiológicos

Como o aval de Tarcísio de Freitas, o Instituto Butantan ganhará um novo terreno de 46 mil metros quadrados, localizado no bairro do Jaguaré, na zona oeste da capital. A área fica próxima à sede do instituto e à Universidade de São Paulo (USP).

No local, está prevista a instalação de um polo de inovação e desenvolvimento de imunobiológicos, como vacinas e soros, com a proposta de concentrar atividades de pesquisa e produção. Segundo o governo estadual, a estrutura deverá integrar iniciativas de ciência, tecnologia e produção de insumos estratégicos para a saúde pública.

“Com a expansão do Butantan, queremos manter, em alto nível, as parcerias com grandes universidades do mundo, entre elas a Universidade de São Paulo, com outras grandes instituições e com grandes indústrias, que fazem deste instituto um dos principais centros de biotecnologia do mundo. Nós temos um corpo de colaboradores extremamente qualificado, que resolveu se dedicar à ciência e à saúde pública. O Butantan foi, é, e sempre será o grande parceiro do Sistema Único de Saúde (SUS)”, explicou Tarcísio de Freitas.

Segundo o governo de São Paulo, os projetos para construção do novo polo de inovação já estão em fase de desenvolvimento pelo Instituto.

“Nessa área, vamos produzir nosso parque fabril para levarmos São Paulo onde queremos: um expoente máximo da ciência, da biotecnologia, do desenvolvimento e da inovação em Saúde no nosso país”, afirmou o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva.