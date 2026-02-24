Prefeitura de SP e MP assinam termo que libera megashow gratuito na Avenida Paulista

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) assinou nesta terça-feira, 24, um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público (MP) que autoriza a realização de um megashow internacional gratuito na Avenida Paulista ainda este ano.

A informação foi revelada pela CBN e, mais tarde, confirmada pela EXAME. Em nota, a prefeitura afirma que o termo também possibilita a realização de outros dois shows para 2027.

O acordo formaliza as condições para a realização do evento e estabelece os parâmetros definidos em conjunto com o MP para viabilizar a apresentação na principal via da capital paulista.

"A Prefeitura de São Paulo assinou na manhã desta terça-feira (24) um aditamento ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público para ampliação de mais dois eventos de grande porte na Avenida Paulista. O aditamento possibilita a realização de um megaevento já no segundo semestre deste ano, além de outros dois a partir de 2027", diz o comunicado enviado à EXAME.

Entre os nomes cotados para se apresentarem na Paulista estão as bandas Foo Fighters, U2, Coldplay e Rolling Stones.

Como será a preparação da Paulista para os megashows?

O novo Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) estabelece que a ampliação de grandes eventos na Avenida Paulista ocorrerá de forma gradual.

Em 2026, definido como ano de transição, poderão ser realizados a Parada do Orgulho LGBT, as celebrações de fim de ano — incluindo o Réveillon e a Corrida de São Silvestre — e apenas um show gratuito, previsto para o segundo semestre.

"Atualmente, o Ministério Público autoriza o uso da Avenida Paulista apenas para realização da festa do Revéillon, a Corrida de São Silvestre e a Parada LGBT+. O prefeito Ricardo Nunes e os secretários Edson Aparecido (Governo) e André Lemos Jorge (Justiça) estiveram na sede do MP para a assinatura do aditamento com o promotor Marcelo Otávio", explicou a Prefeitura.

A partir de 2027, o limite passa a permitir dois shows gratuitos por ano, um em cada semestre, além dos eventos tradicionais já previstos.

O termo determina que, a cada show gratuito promovido, a prefeitura deverá encaminhar ao Ministério Público, no prazo de até 30 dias, relatório detalhado com informações sobre impactos do evento, benefícios à população, registros de incidentes, medidas adotadas para mitigação e efeitos no funcionamento dos hospitais da região.

O Ministério Público poderá suspender unilateralmente a autorização para novos shows gratuitos caso identifique problemas na análise ou na ausência do relatório exigido.

O TAC também fixa um conjunto mínimo de exigências operacionais para os eventos, como: