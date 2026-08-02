Com Caiado e Kassab, PSD lança Ernani Polo como vice no RS

O PSD oficializou neste domingo, 2, o nome de Ernani Polo como candidato a vice-governador na chapa de Gabriel Souza (MDB) ao governo do Rio Grande do Sul. A convenção, realizada no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre, contou com a presença dos candidatos do partido à Presidência e à vice-presidência da República, Ronaldo Caiado e Gilberto Kassab, e do governador Eduardo Leite.

Ainda pela manhã, o partido confirmou Frederico Antunes como candidato ao Senado.

Discurso de Caiado

Durante o evento, Ronaldo Caiado destacou o papel do Rio Grande do Sul no desenvolvimento brasileiro. "Eu quero chegar à Presidência da República para resgatar a história do Rio Grande", afirmou. Goiano, Caiado disse que o agronegócio gaúcho gera reflexos para Goiás e para a economia do restante do país.

O pré-candidato também apontou semelhanças entre sua forma de governar e a de Eduardo Leite: "Foram gestões populistas e responsáveis." Caiado prometeu que, se eleito, Leite atuará ao seu lado em Brasília.

Chapa e coligação

A candidatura de Gabriel Souza ao governo gaúcho já havia sido confirmada pelo MDB em convenção realizada no sábado, 1º. Atual vice-governador do Rio Grande do Sul no segundo mandato de Eduardo Leite, Souza foi antes deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa — esta é sua primeira disputa ao Palácio Piratini.

Nas eleições deste ano, o MDB concorre no Rio Grande do Sul em coligação com PSD, PRD, União Brasil e Solidariedade.

*Com informações do G1