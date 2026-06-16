CNT/MDA: Lula tem 49,3% e Flávio Bolsonaro, 36,8%, no 2º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida eleitoral em todos os cenários de segundo turno, de acordo com a Pesquisa CNT de Opinião, da MDA, divulgada nesta terça-feira, 16.

Em um embate direto entre o presidente e o senador Flávio Bolsonaro (PL), os dois pré-candidatos com mais força no 1º turno, Lula registra 49,3% das intenções de voto contra 36,8% do adversário. Votos brancos e nulos somam 11,2%, e 2,7% dos respondentes declaram-se indecisos.

Em abril, quando foi realizada a última medição do instituto, os pré-candidatos estavam mais próximos. Na ocasião, Lula tinha 45% e Flávio, 40%.

Cenários alternativos

Contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o petista registra 48,8%, ante 31,6% do mineiro. Votos brancos e nulos somam 14,6%, e 5% dos respondentes estão indecisos.

Já em um embate direto com o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), Lula tem 48,4% das intenções de voto. Caiado registra 32,2%. Votos brancos e nulos somam 14,3%, e 5,1% dos respondentes não sabem responder.

A distância se alarga contra Renan Santos (Missão). Lula registra 49,3% neste cenário, contra os 28% do integrante do MBL. Votos brancos e nulos somam 17,2%, e 5,6% dos respondentes estão indecisos.

Contra Augusto Cury (Avante), Lula tem 49,2% e Cury, 28,4%. Ao todo, 16,9% votariam branco ou nulo, e 5,5% estão indecisos.

Contra o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa (DC), o presidente tem 47,5%, e Barbosa registra 28,9%. Votos brancos e nulos somam 17,6%, e 6% dos respondentes estão indecisos.

Por fim, contra o ex-presidente Michel Temer (MDB), Lula alcança seu resultado mais expressivo: 49,5% contra 24,9%. Votos brancos e nulos são 20,8%, e 4,8% estão indecisos.

O estudo ouviu 2.002 eleitores em todo o território nacional entre os dias 10 e 14 de junho. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-04256/2026.