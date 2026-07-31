Real Time Big Data: Arraes tem 28% e Costa, 21%, em corrida ao Senado em Pernambuco

A corrida pelas duas vagas ao Senado em Pernambuco é liderada por Marília Arraes (PDT), segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira, 31. Em uma simulação com votos consolidados, a candidata registra 28% das intenções de voto.

A segunda vaga é disputada em empate técnico no limite da margem de erro de 2 pontos percentuais. O senador Humberto Costa (PT) registra 21%, seguido de perto pelo deputado Eduardo da Fonte (PP), que soma 18%.

Entre os demais nomes testados, Túlio Gadelha (PSD) tem 14% e Silvio Nascimento (PL) marca 6%. Carlos Sant'Anna (Novo) e Paulo Rubem Santiago (Rede) registram 2% cada. José Mariano (PSTU) não pontuou. Votos nulos representam 4% e indecisos são 5%.

A pesquisa também testou um cenário com Miguel Coelho (União) na disputa. Arraes segue na liderança, com 27% das intenções de voto, seguida por Coelho, que registra 22%. Desta vez, Humberto Costa desponta em terceiro lugar, com 20%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 27 e 30 de julho de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Real Time Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo PE-08413/2026.