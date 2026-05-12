'Pesquisa de hoje não é pesquisa de amanhã', diz Temer sobre eleição

Michel Temer: Ex-presidente afirma que candidatos deveriam assumir o compromisso de buscar diálogo institucional (Divulgação )
Publicado em 12 de maio de 2026 às 13h20.
NOVA YORK - O ex-presidente Michel Temer afirmou que ainda é cedo para conclusões definitivas sobre a disputa eleitoral e disse que as pesquisas podem mudar ao longo dos próximos meses.
Em Nova York para a Brazil Week 2026, Temer afirmou que “toda pesquisa é relevante, mas é claro que a pesquisa de hoje não é a pesquisa de amanhã”.
Segundo Temer, o cenário político ainda depende de muitos acontecimentos até a eleição. Ele evitou fazer previsões sobre o resultado da disputa presidencial.
“Se você me perguntasse quem é que vai ganhar a eleição, me pergunta em setembro do ano que vem”, declarou.
Durante a conversa com jornalistas, Temer afirmou que o Brasil vive um momento de radicalização política e defendeu um ambiente de maior conciliação entre os diferentes grupos políticos.
“Eu sou muito da tese da pacificação, da conciliação e da agregação, e não da desagregação”, afirmou.
Segundo ele, candidatos deveriam assumir o compromisso de buscar diálogo institucional logo no início do governo.
“Você deveria anunciar ao povo brasileiro que no terceiro ou quarto dia do seu governo você vai chamar os poderes, a oposição, as entidades, a sociedade civil e dizer: ‘Vamos fazer um grande pacto republicano pelo país’”, disse.
Na percepção de Temer, há um desgaste da população com o ambiente político atual.
“As pessoas estão cansadas, não da polarização, que é um embate de ideias e conceitos e projetos, mas cansadas da radicalização”, declarou.
Temer também comentou as investigações envolvendo o senador Ciro Nogueira (PP) no caso do Banco Master e criticou o que chamou de “pré-condenação” de pessoas investigadas antes do andamento completo do processo judicial.
“O que ocorre, eu lamento dizer, é que normalmente, quando surge o nome de alguém, ele é logo pré-condenado, quando sequer o processo começou”, afirmou.
Temer afirmou ainda que conhece Ciro Nogueira e que prefere aguardar o andamento das investigações. “Tenho dele a melhor impressão”, disse.