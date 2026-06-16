CNT/MDA: aprovação de Lula sobe para 49%, melhor patamar em oito meses

De acordo com a Pesquisa CNT de Opinião, da MDA, divulgada nesta terça-feira, 16, cerca de 48,8% dos brasileiros aprovam a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente da presidência da República.

Em contrapartida, 46,2% desaprovam o mandato, e 5% não souberam ou não quiseram responder.

Segundo a série histórica da pesquisa, o desempenho do petista melhorou. Em abril, quando foi realizada a última medição do instituto, sua aprovação era de cerca de 45%. No período, 50% desaprovam. Em dois meses, o índice se inverteu.

O levantamento mostra que os dados de junho são o melhor resultado de popularidade de Lual desde novembro de 2024.

Análise qualitativa

A análise qualitativa também está equilibrada: 35,3% dos respondentes têm uma impressão positiva da gestão de Lula, com 11,2% considerando ótimo e 24,1%, bom.

Outros 34,3% avaliam como negativa, com 9,4% considerando ruim e 24,9%, péssima. Ao todo, 29,2% consideram a administração regular, e 1,1% não souberam responder.

Apesar do crescimento da aprovação do presidente, seu índice de aprovação está muito distante do que um dia já foi. Cerca de três anos e seis meses depois do início do seu segundo mandato, em maio de 2010, este número chegava a 76%.

O estudo ouviu 2.002 eleitores em todo o território nacional entre os dias 10 e 14 de junho. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-04256/2026.