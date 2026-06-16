Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

CNT/MDA: aprovação de Lula sobe para 49%, melhor patamar em oito meses

Em abril, aprovação era de cerca de 45%. No período, 50% desaprovam. Em dois meses, o índice se inverteu

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro (Odd Andersen/AFP)

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro (Odd Andersen/AFP)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 16 de junho de 2026 às 14h17.

De acordo com a Pesquisa CNT de Opinião, da MDA, divulgada nesta terça-feira, 16, cerca de 48,8% dos brasileiros aprovam a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente da presidência da República.

Em contrapartida, 46,2% desaprovam o mandato, e 5% não souberam ou não quiseram responder.

Segundo a série histórica da pesquisa, o desempenho do petista melhorou. Em abril, quando foi realizada a última medição do instituto, sua aprovação era de cerca de 45%. No período, 50% desaprovam. Em dois meses, o índice se inverteu.

O levantamento mostra que os dados de junho são o melhor resultado de popularidade de Lual desde novembro de 2024.

Análise qualitativa

A análise qualitativa também está equilibrada: 35,3% dos respondentes têm uma impressão positiva da gestão de Lula, com 11,2% considerando ótimo e 24,1%, bom.

Outros 34,3% avaliam como negativa, com 9,4% considerando ruim e 24,9%, péssima. Ao todo, 29,2% consideram a administração regular, e 1,1% não souberam responder.

Apesar do crescimento da aprovação do presidente, seu índice de aprovação está muito distante do que um dia já foi. Cerca de três anos e seis meses depois do início do seu segundo mandato, em maio de 2010, este número chegava a 76%.

O estudo ouviu 2.002 eleitores em todo o território nacional entre os dias 10 e 14 de junho. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-04256/2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitoraisLuiz Inácio Lula da Silva

Mais de Brasil

CNT/MDA: Lula tem 49,3% e Flávio Bolsonaro, 36,8%, no 2º turno

CNT/MDA: Lula tem 41,8% e Flávio Bolsonaro, 28,2%, no 1º turno

Geada no Brasil: frio avança pelo Sul e Sudeste do país esta semana

Moraes dá 24 horas para Bolsonaro explicar arma aprendida pela Polícia do DF

Mais na Exame

Pop

Xbox Game Pass anuncia que vai disponibilizar EA FC 26 em junho; veja data de estreia

Casual

Itália inicia candidatura do calçado artesanal à lista da Unesco

Future of Money

Bitcoin teve valorização em todas as Copas do Mundo da FIFA: ciclo se manterá?

ESG

Sabedoria indígena guarda um terço do carbono irrecuperável do planeta