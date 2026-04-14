CNT/MDA: no 1º turno, Lula tem 39,2% e Flávio, 30,2%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 39,2% das intenções de voto no cenário de primeiro turno, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), que aparece com 30,2%, segundo dados da Pesquisa CNT de Opinião, realizada pelo instituto MDA, divulgada nesta terça-feira, 14.

Na sequência, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), tem 4,6%, e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), soma 3,3%. Também aparecem Renan Santos, com 1,8%, e Aldo Rebelo, com 1,5%.

Na comparação com o levantamento anterior, Lula se manteve estável, enquanto Flávio cresceu três pontos percentuais. O percentual de votos concentrado nos outros nomes era de 23% e caiu para 11% na pesquisa deste mês.

Votos brancos e nulos chegam a 10,4%, enquanto 8,9% dos entrevistados se declaram indecisos.

No cenário espontâneo, quando não é apresentada lista de candidatos, Lula aparece com 28,7%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 16,6%, e Jair Bolsonaro, com 3,4%. Outros nomes somam 3,6%.

A parcela de indecisos atinge 38,6%, enquanto 9,0% declaram voto branco ou nulo. Na pesquisa anterior, divulgada em novembro, os indecisos eram 33%.

Decisão de voto e rejeição

Entre os entrevistados, 64,9% afirmam que o voto é definitivo, enquanto 35,1% dizem que ainda podem mudar de opinião.

Entre os eleitores de Lula, 77% declaram decisão consolidada, ante 69% dos que dizem votar em Flávio Bolsonaro. Já entre os demais candidatos, a taxa de definição é menor: 35% nos casos de Ronaldo Caiado e Renan Santos, 23% entre eleitores de Romeu Zema e 17% entre os de Aldo Rebelo.

No recorte de rejeição espontânea, Lula lidera com 40,3%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 25,0%. O ex-presidente Jair Bolsonaro aparece com 18,9%.

Também são citados Ronaldo Caiado (1,3%) e Romeu Zema (1,0%), além de 4,0% que mencionam outros nomes. Ao todo, 7,8% afirmam não rejeitar nenhum candidato, enquanto 13,8% não souberam ou não responderam.

A pesquisa CNT/MDA entrevistou 2.002 eleitores, entre os dias 8 e 12 de abril, por meio de entrevista presencial domiciliar. A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o protocolo BR-02847/2026.