Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

CNH sem autoescola: quem já pagou as aulas tem direito a reembolso?

Nova ação do Governo Federal permite a obtenção da habilitação sem a obrigatoriedade de autoescolas

Presidente e ministro dos Transportes lançaram oficialmente a nova CNH, que tira obrigatoriedade de escolas ( Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Presidente e ministro dos Transportes lançaram oficialmente a nova CNH, que tira obrigatoriedade de escolas ( Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Giovanna Bronze
Giovanna Bronze

Colaboradora

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 08h39.

Última atualização em 10 de dezembro de 2025 às 08h43.

As mudanças no meio de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foram lançadas na terça-feira, 9, pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Com a novidade, a autoescola deixa de ser obrigatória no momento de tirar a habilitação.

Ao retirar a obrigatoriedade, o condutor pode estudar a parte teórica de forma online, com o conteúdo disponibilizado gratuitamente pelo Governo Federal. A medida também altera a carga horária mínima de 2 horas de aula prática.

A aula prática pode ser realizada com um profissional autônomo cadastrado no Detran ou ainda pode ser feita numa autoescola, se for a escolha do aluno.

Mas e quem já contratou uma autoescola antes das mudanças do governo, escolhendo o pacote com a antiga carga horária mínima de 20 horas-aula?

O que acontece com quem contratou as aulas antes das mudanças?

Segundo o doutor em direito e especialista em defesa do consumidor Arthur Rollo, a melhor maneira de resolver essa questão é conversar com a autoescola.

"Quem contratou escolas no momento que as aulas eram obrigatórias tem o direito de rever o contrato firmado considerando a alteração das regras pelo Governo", explicou entrevista à EXAME.

"O melhor caminho é buscar um entendimento com a autoescola. Por exemplo, se contratou 10 aulas, fazer 5 aulas e pagar 5 aulas para conseguir o restante do valor."

De acordo com o advogado, o objetivo é chegar a um consenso de forma amigável.

Caso isso não seja possível, é possível, sim, desfazer o contrato em relação às aulas que não são mais obrigatórias para a obtenção da CNH.

Nesse caso, segundo Rollo, a recomendação é entrar com uma ação no juizado especial civil.

"Considerando que nesse valor não vale a pena contratar advogado e pagar custas e correr os riscos que se corre ao entrar com um processo na justiça comum", disse.

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:Carteira de habilitação (CNH)

Mais de Brasil

Câmara aprova PL do devedor contumaz; entenda o que muda

Dosimetria: como cada partido votou no PL que pode reduzir pena de Bolsonaro

Dosimetria: o que falta para PL que reduz pena de Bolsonaro entrar em vigor

Redução de pena de Bolsonaro e outros condenados: o que é o PL da Dosimetria

Mais na Exame

Mundo

Salário mínimo na Venezuela cai para R$ 2,72 por mês

Brasil

Câmara aprova PL do devedor contumaz; entenda o que muda

Mercado Imobiliário

Imóvel como garantia? Empresa capta R$ 3,5 mi para baratear crédito

Um conteúdo Bússola

Bússola & Cia: novas vagas com foco em pessoas LGBTQ+ e 50+