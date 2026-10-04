Quantos votos um deputado federal precisa para ser eleito?

RESUMO ＋ Não existe um número fixo de votos que garanta a eleição de um deputado federal. Nas Eleições 2026, os deputados são escolhidos pelo sistema proporcional, no qual o resultado depende da votação individual e do desempenho do partido ou da federação. Para ocupar uma das vagas inicialmente conquistadas pela legenda, o candidato precisa alcançar pelo menos 10% do Quociente Eleitoral.

Diferentemente das eleições majoritárias, como as de presidente, governador e senador, nas quais a votação individual determina diretamente os vencedores, a eleição para deputado federal segue o sistema proporcional. Nesse modelo, o candidato não é eleito apenas pelo número de votos que recebe, mas também pelo desempenho do partido ou da federação a que está vinculado.

O primeiro cálculo é o do Quociente Eleitoral (QE), obtido pela divisão do total de votos válidos no estado pelo número de cadeiras disponíveis na Câmara dos Deputados. O resultado indica a quantidade de votos necessária, em média, para que uma legenda conquiste uma vaga. Em seguida, calcula-se o Quociente Partidário, que considera a votação do partido ou federação em relação ao QE para determinar, inicialmente, o número de cadeiras a que terá direito.

Depois de definida a quantidade de vagas de cada legenda, entra em cena a votação individual dos candidatos. De acordo com o artigo 108 do Código Eleitoral, para ocupar uma cadeira conquistada pelo partido ou pela federação, o candidato precisa ter obtido, sozinho, pelo menos 10% do Quociente Eleitoral. A regra estabelece, portanto, um limite mínimo de votos individuais para os candidatos eleitos pelo sistema proporcional.

Por isso, a quantidade de votos necessária para eleger um deputado federal pode variar significativamente entre os estados. Um candidato que obtenha 15 mil votos pode conquistar uma cadeira em determinado estado, enquanto outro, com 30 mil votos, pode não ser eleito em outra unidade da Federação com dinâmica eleitoral diferente.

A eleição depende da combinação entre a votação individual do candidato e o desempenho coletivo do partido ou da federação, que determina a quantas cadeiras a legenda terá direito e quais de seus candidatos as ocuparão.