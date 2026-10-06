Quem ganhou a eleição para presidente em Salvador? Veja o mapa

O primeiro turno das eleições de 2026 foi realizado no domingo, 4 de outubro. Na data, os brasileiros foram às urnas para escolher o próximo presidente da República, além de governadores, senadores e deputados.

Doze candidatos disputaram o Palácio do Planalto. Entre eles, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador Flávio Bolsonaro (PL), Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo).

Como nenhum candidato passou de 50% dos votos válidos, a disputa será decidida em um segundo turno apenas com Flávio Bolsonaro e Lula, porque foram os dois candidatos mais votados.

Com 100% das urnas apuradas, Flávio terminou com 47,03% dos votos válidos. Lula ficou com 45,16%. Na sequência vieram Cury (2,89%), Renan Santos (2,24%) e Caiado (2,18%).

Para definir o resultado final, os brasileiros voltam às urnas no dia 25 de outubro.

Quem ganhou em Salvador?

Em Salvador, Lula venceu o primeiro turno, com 65,26% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro ficou com 27,03%.

A diferença foi de 38,23 pontos percentuais, a maior entre as dez cidades mais populosas do país. O percentual de Lula na capital baiana foi o maior que o petista teve entre todas as capitais.

A Bahia deu a Lula a maior vantagem em votos entre os estados do Nordeste com 5,66 milhões contra 2,44 milhões de Flávio. No estado, Lula teve 66,17% dos votos válidos.

Salvador é o quinto município mais populoso do Brasil, com 2.559.945 habitantes, segundo a estimativa do IBGE para 2026.

Como ver o resultado no mapa da EXAME?

Quer conferir os números em detalhes ou ver outros municípios? É só usar o mapa de apuração da Exame, com dados do TSE.