Cleitinho desiste de disputar o governo de Minas Gerais

O senador Cleitinho (Republicanos-MG) anunciou, nesta segunda-feira, 3, que não vai concorrer ao governo de Minas Gerais nas eleições de outubro.

A decisão foi confirmada nas redes sociais do Republicanos após reunião em Brasília com a cúpula da legenda, incluindo o presidente nacional do partido, deputado federal Marcos Pereira, e lideranças estaduais.