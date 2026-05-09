Primeira onda de frio derruba temperaturas abaixo de 5°C no Sul; veja onde

A primeira onda de frio de 2026 deve provocar uma forte queda nas temperaturas em boa parte do centro-sul do país nos próximos dias, com previsões abaixo de 5°C na Região Sul e possibilidade de neve e chuva congelada em áreas serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, segundo a Climatempo.

A massa de ar polar começou a avançar sobre o Brasil nesta sexta-feira, 8, e deve manter o frio intenso até a quarta-feira, 13. De acordo com os meteorologistas, esta será a queda de temperatura mais acentuada registrada no país neste ano até agora.

Temperaturas baixas e risco de geada

Os estados do Sul devem concentrar os impactos mais severos da onda de frio. A previsão indica temperaturas abaixo dos 10°C de forma generalizada no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, incluindo capitais e regiões metropolitanas.

Na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, os termômetros podem registrar temperaturas abaixo de 5°C já neste sábado, 9. Há também previsão de temperaturas negativas e risco elevado de geada entre domingo, 10, e terça-feira, 12.

A Climatempo afirma que as madrugadas devem ser especialmente geladas, com possibilidade de geada inclusive em áreas próximas à Grande Porto Alegre, Grande Florianópolis e Grande Curitiba.

Neve e chuva congelada em áreas serranas

Entre a noite de sábado e a madrugada de domingo, existe chance de precipitação invernal nas áreas mais altas das serras gaúcha e catarinense, em regiões acima de 1.500 metros de altitude.

Segundo a Climatempo, a combinação entre forte umidade e temperaturas muito baixas pode favorecer episódios isolados de chuva congelada ou neve.

Frio avança para Sudeste e Centro-Oeste

O ar polar deve avançar para outras regiões do país ao longo do fim de semana. No domingo, 10, a queda nas temperaturas começa a ser sentida em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Na segunda-feira, 11, cidades do interior paulista, além de áreas do Rio de Janeiro e de Mato Grosso do Sul, devem registrar em torno dos 10°C. A capital paulista também terá dias mais frios.

Já na terça-feira, 12, o frio chega de forma mais enfraquecida a Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo, alcançando cidades como Brasília, Goiânia, Belo Horizonte e Vitória.

Norte também terá episódios de friagem

A massa de ar polar também deve provocar friagem em estados da Região Norte. Rondônia, Acre e o sul do Amazonas devem registrar queda nas temperaturas entre domingo, 10, e quarta-feira, 13.

Segundo a Climatempo, algumas localidades dessas regiões podem ter temperaturas entre 10°C e 15°C durante a atuação do sistema.

Por que o frio será tão intenso

De acordo com os meteorologistas, o episódio é provocado por uma massa de ar polar continental, formada na Antártica e deslocada pelo interior da Argentina até o Paraguai antes de avançar sobre o Brasil.

Esse tipo de sistema consegue penetrar com mais força pelo continente, alcançando áreas mais amplas do país e prolongando o período de frio intenso.

A previsão é que a massa de ar polar comece a perder intensidade a partir de quarta-feira, 13, permitindo um aumento gradual das temperaturas no centro-sul do Brasil.