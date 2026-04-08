Frente fria deve causar chuvas em São Paulo nesta quarta-feira, 8

Uma frente fria deve derrubar as temperaturas e provocar chuvas nesta quarta-feira, 8, em São Paulo. A capital pode registrar ventos de até 80 km/h e queda das temperaturas a partir desta quinta-feira, 9.

A previsão do Climatempo indica que as temperaturas mínimas podem chegar a 16°C no fim de semana.

Na terça-feira, 7, a capital paulista registrou chuvas causadas pela combinação do calor com a umidade amazônica atraída para a área por um ciclone extratropical.

Chuvas em São Paulo nesta quarta-feira

Os meteorologistas indicam que esta quarta-feira deve ter momentos ensolarados com algumas nuvens e pancadas de chuva com trovoadas. As precipitações devem ser espaçadas ao longo do dia e durante a noite.

O Climatempo prevê 67% de chance de chuva e volume esperado de 25 milímetros (mm), o que pode causar alagamentos.

Entre 12h e 15h podem ocorrer rajadas de vento com velocidade de 70 km/h a 80 km/h.

Além de São Paulo, outras cidades do estado podem registrar chuvas, queda de granizo e raios.

Temperatura cai em São Paulo

As temperaturas começam a cair nesta quinta-feira, ainda com previsão de chuvas rápidas e volume acumulado de 12 mm.

Na sexta-feira, 10, deve continuar chovendo durante a parte da manhã e clima estável durante a noite. Neste dia, o total acumulado deve ser menor que nos dias anteriores, de 5,1 mm.

Por enquanto, não há previsão de chuvas no fim de semana.

Qual a previsão do tempo em São Paulo?

São Paulo deve registrar dias nublados até o sábado, 11, e no domingo, 12.

De acordo com as médias do Climatempo, o dia mais frio deve ser sexta-feira.

Confira a previsão completa para a cidade.

Quarta-feira, 8: temperatura mínima de 20°C e máxima de 28°C;

temperatura mínima de 20°C e máxima de 28°C; Quinta-feira, 9: temperatura mínima de 19°C e máxima de 26°C;

temperatura mínima de 19°C e máxima de 26°C; Sexta-feira, 10: temperatura mínima de 17°C e máxima de 23°C;

temperatura mínima de 17°C e máxima de 23°C; Sábado, 11: temperatura mínima de 16°C e máxima de 24°C;

temperatura mínima de 16°C e máxima de 24°C; Domingo, 12: temperatura mínima de 17°C e máxima de 27°C.

Ciclone extratropical

Os efeitos do ciclone extratropical não são observados apenas em São Paulo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para temporais em todas as cidades do Paraná e os meteorologistas apontam que as temperaturas devem cair em toda a Região Sul por conta do fenômeno.

As primeiras mudanças climáticas foram observadas no Rio Grande do Sul, e o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indicou chuvas irregulares.

No interior, em função do aquecimento mais expressivo, há condição para tempestades. No setor leste, entre a Região Metropolitana de Curitiba e litoral, não chega a esquentar muito, mas continua abafado.

A previsão indicava que os efeitos no Sul seriam mais intensos até terça-feira.