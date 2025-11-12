Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Chefes do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais

Ministério da Justiça criticou a divulgação da operação de transferência, que deveria ser mantida em sigilo até a conclusão do processo

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 15h35.

Tudo sobreSegurança pública
Saiba mais

Sete líderes do tráfico vinculados ao Comando Vermelho (CV) começaram a ser transferidos para presídios federais nesta quarta-feira, 12. Eles estavam detidos em Bangu 1, no Complexo de Gericinó, e foram conduzidos sob escolta do Grupamento de Intervenção Tática (GIT) até o Galeão, na Ilha do Governador, de onde seguiram para unidades de segurança máxima em diferentes estados do país.

Cerca de 40 policiais do GIT acompanharam a escolta até a pista, onde a guarda foi transferida para agentes da Polícia Federal.

Os detentos foram levados até a pista do aeroporto, onde embarcaram individualmente rumo ao presídio federal de Catanduvas, no Paraná. Posteriormente, serão redistribuídos para unidades federais em Mossoró, Brasília, Campo Grande e Porto Velho.

Segundo a Secretaria Nacional de Políticas Penais, com a ação desta quarta-feira, o Rio de Janeiro passa a ser o estado com o maior número de presos sob custódia federal, totalizando 66 detentos de alta periculosidade. Somente neste ano, 19 novos presos foram inseridos no Sistema Penitenciário Federal (SPF).

De acordo com o governo do Rio de Janeiro, os presos pertencem à liderança da facção e sua transferência pretende dificultar a comunicação entre os chefes e os demais membros do grupo criminoso.

A transferência foi solicitada pelo Ministério da Justiça e pela Secretaria de Administração Penitenciária do Rio, que alertaram sobre o risco de novos ataques caso os líderes permanecessem em unidades prisionais estaduais.

Reação do Ministério da Justiça

O Secretário Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça, André Garcia, criticou a divulgação antecipada da operação de transferência de líderes do Comando Vermelho para presídios federais.

Em entrevista à TV Globo, André Garcia afirmou que operações desse tipo devem ser mantidas em sigilo até a conclusão do processo de transferência. Segundo ele, a divulgação prematura pode acarretar tentativas de resgate e colocar em risco a segurança dos policiais envolvidos na operação.

"Nós estamos fazendo essa transferência. Infelizmente essa informação saiu de lá do Rio de Janeiro, não era para ter sido divulgado, porque compromete a segurança do evento. Eventualmente, pode acontecer algum tipo de tentativa de resgate", afirmou Garcia.

O secretário também enfatizou o tamanho da responsabilidade sobre esse tipo de operação e a importância da confidencialidade.

"No Rio de Janeiro, a polícia estadual faz a escolta. Aí, eles encaminham o preso para a Polícia Penal Federal, que aguarda no aeroporto. A partir daí a responsabilidade é da Polícia Penal Federal. Portanto, isso é um procedimento de protocolo de segurança mínimo. Só se divulga esse tipo de operação ao fim do processo. Todos os estados sabem".

Balanço da megaoperação no Rio

Batizada de Operação Contenção, a ação realizada entre as polícias Civil e Militar nesta terça-feira, 28, foi considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro, com saldo de 121 mortos, 113 pessoas presas e mais de 90 fuzis apreendidos, de acordo com dados divulgados pelo governo do estado, na quarta-feira.

Os confrontos começaram após o cerco de forças de segurança às comunidades da Penha e do Alemão, áreas sob domínio do grupo Comando Vermelho. A ação desencadeou uma série de reações do tráfico, incluindo bloqueios em vias expressas e paralisações no sistema de transporte público.

Segundo o governo do Rio, o objetivo da operação foi conter a expansão territorial da facção. Em contrapartida, organizações civis e moradores relataram denúncias de execuções, remoção de corpos e uso excessivo da força por parte dos policiais.

Saiba tudo sobre a megaoperação no Rio de Janeiro

(Com informações de agência O Globo)

Acompanhe tudo sobre:Segurança públicaCrimeRio de JaneiroTráfico de drogas

Mais de Brasil

Preço da comida não deve cair com mudança no VR/VA, dizem analistas

Com aporte do BID, Fundo do Clima terá R$ 25 bi em 2026, diz Mercadante

Rodovias concedidas terão R$ 25 bi para medidas ambientais em 2026, diz Renan

Câmara se prepara para votar PL Antifacção após alterações de Derrite

Mais na Exame

Carreira

Utilize esses três comandos do ChatGPT para aprender qualquer coisa em qualquer área

Casual

A seleção brasileira vestirá Ricardo Almeida na Copa de 2026

Apresentado por TETRA PAK

Tial é a primeira no mundo a adotar tecnologia inédita da Tetra Pak

Pop

'O Diabo Veste Prada 2' ganha 1º trailer, com Meryl Streep e Anne Hathaway; assista