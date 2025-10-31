Maioria dos brasileiros aprova megaoperação no Rio com 121 mortos

A maioria dos brasileiros aprova a megaoperação da Polícia do Rio de Janeiro que terminou com 121 mortos, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta sexta-feira, 31.

A operação mobilizou cerca de 2.500 agentes civis e militares, com a apreensão de 118 armas — entre fuzis, pistolas e revólveres — 14 explosivos e toneladas de drogas. Mais de 80 pessoas foram presas. Quatro polícias estão entre os mortos.

Segundo o levantamento, 55,2% aprovam a operação e 42,3%, reprovam. Dentro desse recorte, 80,9% dos moradores de favelas pelo país avaliaram a operação de maneira positiva.

O estudo questionou ainda se o entrevistado presenciou um crime nos últimos três meses. Os dados mostram que 73,8% não presenciaram, enquanto 26,2% testemunharam.

O dado contrasta com o levantamento apenas no Rio de Janeiro, onde 57,6% afirmam que presenciaram algum crime no período.

A pesquisa mostrou ainda que na capital carioca 77,6% evitam determinada área da cidade por preocupação com a criminalidade.

Lula tem avaliação negativa na área de segurança

A pesquisa ainda questionou a avaliação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do governador e do prefeito na área de segurança. Lula tem avaliação ruim ou péssima nessa área para 50% da população e apenas 31% de ótimo e bom.

Os governadores são avaliados de maneira regular por 36%, como ruim e péssimo por 35% e como ótimo e bom por 28%.

A pesquisa ouviu 1.089 brasileiros entre os dias 29 e 30 de outubro por meio de recrutamento digital aleatório (ATLAS RDR). A margem de erro é de três pontos percentuais com 95% de nível de confiança.