Castro é reprovado por 57% e aprovado por 32%, diz pesquisa Gerp

O trabalho do governador Cláudio Castro (PL) é reprovado pela maioria dos moradores do Rio de Janeiro, segundo pesquisa do instituto Gerp divulgada em primeiro mão à EXAME nesta quarta-feira, 23.

Esta é a primeira sondagem do instituto que mediu a popularidade do chefe do executivo no estado.

O levantamento mostra que 57% reprovam o trabalho de Castro, enquanto 32% aprovam. Outros 11% não sabem ou não opinaram.

Os recortes demográficos da pesquisa mostram que Castro tem os piores índices de popularidade na região metropolitana do Estado, com desaprovação acima de 60%. A maioria da população do Rio reside nessa região.

Pessoas entre 18 e 34 anos e com renda acima de cinco salários mínimos também apontam alta reprovação ao governo Castro.

O governador tem aprovação acima da reprovação nas regiões das Baixadas Litorâneas, Centro e Norte Fluminense. Jovens de até 18 anos e pessoas com renda de até um salário mínimo também avaliam de forma positiva o governador.

A pesquisa Gerp foi realizada com 1.110 entrevistados no estado do Rio de Janeiro, entre os dias 16 e 21 de julho de 2025. A margem de erro é de 3,02 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.