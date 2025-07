No Rio, Lula tem desaprovação de 60% e aprovação de 34%, diz pesquisa Gerp

O trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é reprovado pela maioria dos moradores do Rio de Janeiro, segundo pesquisa do instituto Gerp divulgada em primeiro mão à EXAME.

Esta é a primeira sondagem do instituto que mediu a popularidade do petista no estado.

O levantamento mostra que 60% dos fluminenses reprovam o trabalho de Lula, enquanto 34% aprovam. Outros 6% não sabem ou não opinaram.

Avaliação negativa em todos os recortes

Os recortes demográficos da pesquisa mostram que Lula tem os piores índices de popularidade nas regiões da Baixada Litorâneas e do Centro Fluminense, com desaprovação acima de 70%.

O menor percentual de desaprovação é observado entre os moradores da região metropolitana do Estado, mulheres, pessoas com mais de 60 anos e com renda de até um salário mínimo.

Em todos os recortes, a avaliação negativa supera a positiva.

Pesquisas de avaliação de governo mostram que Lula tem recuperado a popularidade em meio as reações ao tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em estados do Sul e Sudeste, como no Rio de Janeiro, berço eleitoral da família Bolsonaro, Lula encontra dificuldades em melhorar os índices de aprovação desde o início da gestão petista.

A pesquisa Gerp foi realizada com 1.110 entrevistados no estado do Rio de Janeiro, entre os dias 16 e 21 de julho de 2025. A margem de erro é de 3,02 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.