Paes lidera com folga disputa ao governo do Rio em 2026, diz pesquisa Gerp

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), lidera com folga a disputa para o governo do estado em 2026, com 50% das intenções de voto, de acordo com pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 23, pelo instituto Gerp.

Essa é a primeira sondagem do instituto que testa cenários para a eleição do próximo ano no estado fluminense.

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacellar (PL), aparece em segundo lugar, com 6%, seguido pelo deputado federal Dr. Luizinho (PP), que registra 5%. O ex-secretário de Transportes do estado, Washington Reis (MDB), soma 4%.

Os nomes de Fabiano Horta (PT), Monica Benício (PSOL) e o ex-governador Wilson Witzel (PSC) têm 2% das intenções de voto cada. Cerca de 13% dos entrevistados afirmaram não escolher nenhum candidato, enquanto 15% não souberam ou não responderam.

Eduardo Paes – 50%

Rodrigo Bacellar – 6%

Dr. Luizinho – 5%

Washington Reis – 4%

Fabiano Horta – 2%

Monica Benício – 2%

Wilson Witzel – 2%

Nenhum deles – 13%

Não sabe/Não respondeu – 15%

Em um cenário espontâneo, em que os entrevistados não são apresentados a nomes específicos, Eduardo Paes também se destaca. Ele é o único candidato com percentual significativo, registrando 15%. Os demais possíveis concorrentes têm 1% ou menos.

A pesquisa também revelou que 81% dos eleitores ainda não sabem ou não responderam em quem votarão para o governo do Rio em 2026.

Witzel é o nome mais rejeitado

Em relação à rejeição, Wilson Witzel apresenta o maior índice, com 49%, seguido de Washington Reis, com 25%. Eduardo Paes tem 19% de rejeição, e Rodrigo Bacellar, 18%.

A pesquisa Gerp foi realizada com 1.110 entrevistados no estado do Rio de Janeiro, entre os dias 16 e 21 de julho de 2025. A margem de erro é de 3,02 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.