Brasil bate recorde e registra quase 138 mil casos de covid-19 em dois dias

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta quinta-feira, 17, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 184.876 óbitos e 7.111.527 casos confirmados da doença.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 1.054 vítimas e 68.832 testes reagentes para o coronavírus. O número de mortes confirmadas é o mais alto desde setembro.

É a primeira vez desde o início da pandemia que em dois dias seguidos o registro diário de casos chega perto de 70.000. Na quarta-feira, 16, foram confirmadas 68.437 infecções, mesmo sem dados do estado de São Paulo, que apresentou problemas na atualização.

O país chegou a registrar valores altos, mas somente por duas vezes, não seguidas, quando houve represamento de dados por problemas na plataforma do Ministério da Saúde que os estados e municípios utilizam para a atualização dos números.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 725, um aumento de 27% em comparação com 14 dias atrás. A média de casos está em 46.825.

Aumento de casos pressiona hospitais

Com hospitais lotados e filas de pacientes para internação, prefeituras já transferem doentes com a covid-19 para outras cidades no interior de São Paulo e o Ministério Público decidiu cobrar eitos. Em um mês, a taxa de ocupação passou de 42% para 61%. Na Grande São Paulo a taxa de ocupação está em 67%.

Nos últimos 15 dias, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a ocupação de leitos exclusivos no estado subiu de 52,7% para 60,2%, mas em muitas cidades a lotação da rede hospitalar chega a 100%, atingindo picos iguais aos do auge da pandemia.

Na região de Campinas a taxa de ocupação está em 66%. Especificamente na cidade, na semana passada teve um pico de 87% de ocupação, contabilizando as redes pública e privada. Na pública chegou a ficar perto de 100%. Os dados são da prefeitura, divulgados em boletim na sexta-feira, 11.

(Com Estadão Conteúdo)