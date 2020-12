Brasil ultrapassa a marca de 7 milhões de casos de covid-19

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta quarta-feira, 16, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 183.819 óbitos e 7.042.381 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 965 vítimas e 44.849 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 684, um aumento de 26% em relação a 14 dias atrás. A média de casos está em 44.609.

Pfizer apresenta resultados à Anvisa

A farmacêutica Pfizer entregou nesta quarta-feira resultados de testes da fase 3 da vacina contra covid-19 desenvolvida pela empresa com a parceira BioNTech à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), informou o órgão regulador.

A apresentação do resultado dos testes de estágio final é um dos requisitos da Anvisa para que um laboratório solicite autorização para uso emergencial de sua vacina contra a doença causada pelo novo coronavírus.

(Com Reuters)