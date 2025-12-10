A greve de ônibus acabou? Transporte volta ao normal em São Paulo nesta quarta

A paralisação dos motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo foi encerrada ainda na noite de terça-feira, 9. A circulação dos coletivos na capital paulista voltou ao normal na manhã desta quarta-feira, 10, segundo a SPTrans.

O acordo que encerrou a greve foi firmado em reunião no fim da terça-feira entre o prefeito Ricardo Nunes (MDB), representantes das concessionárias e dirigentes do sindicato da categoria. As empresas se comprometeram a quitar o 13º salário dos trabalhadores até sexta-feira, 12. Caso o compromisso não seja cumprido, a prefeitura anunciou que iniciará processo de exclusão das operadoras do sistema.

Segundo o Sindmotoristas, também ficou definido o pagamento do vale-refeição sobre férias dos meses de setembro, outubro e novembro.

Por que a greve aconteceu?

A paralisação começou na tarde de terça-feira após o sindicato ser informado de que o pagamento do 13º salário, previsto para 12 de dezembro, seria novamente adiado — desta vez, sem data definida. Motoristas alegam que a primeira parcela, prevista para novembro, já estava em atraso.

Em vídeo divulgado durante a greve, Ricardo Nunes afirmou que a prefeitura está em dia com os repasses e criticou o comportamento das empresas. A paralisação afetou os principais corredores de ônibus e gerou 1.200 km de congestionamento na cidade, além de alta nos preços de aplicativos de transporte.

Nesta quarta, a operação dos 31 terminais e das 40 garagens foi normalizada nesta quarta-feira, segundo a SPTrans.