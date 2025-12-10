Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

A greve de ônibus acabou? Transporte volta ao normal em São Paulo nesta quarta

Serviço foi normalizado nesta quarta-feira, 10, após empresas se comprometerem a pagar salários até o dia 12

Terminal de ônibus: greve paralisou São Paulo na terça-feira, 9 (Edson Lopes Jr./SECOMSP/Divulgação)

Terminal de ônibus: greve paralisou São Paulo na terça-feira, 9 (Edson Lopes Jr./SECOMSP/Divulgação)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 06h01.

A paralisação dos motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo foi encerrada ainda na noite de terça-feira, 9. A circulação dos coletivos na capital paulista voltou ao normal na manhã desta quarta-feira, 10, segundo a SPTrans.

O acordo que encerrou a greve foi firmado em reunião no fim da terça-feira entre o prefeito Ricardo Nunes (MDB), representantes das concessionárias e dirigentes do sindicato da categoria. As empresas se comprometeram a quitar o 13º salário dos trabalhadores até sexta-feira, 12. Caso o compromisso não seja cumprido, a prefeitura anunciou que iniciará processo de exclusão das operadoras do sistema.

Segundo o Sindmotoristas, também ficou definido o pagamento do vale-refeição sobre férias dos meses de setembro, outubro e novembro.

Por que a greve aconteceu?

A paralisação começou na tarde de terça-feira após o sindicato ser informado de que o pagamento do 13º salário, previsto para 12 de dezembro, seria novamente adiado — desta vez, sem data definida. Motoristas alegam que a primeira parcela, prevista para novembro, já estava em atraso.

Em vídeo divulgado durante a greve, Ricardo Nunes afirmou que a prefeitura está em dia com os repasses e criticou o comportamento das empresas. A paralisação afetou os principais corredores de ônibus e gerou 1.200 km de congestionamento na cidade, além de alta nos preços de aplicativos de transporte.

Nesta quarta, a operação dos 31 terminais e das 40 garagens foi normalizada nesta quarta-feira, segundo a SPTrans.

Acompanhe tudo sobre:ÔnibusEstado de São Paulo

Mais de Brasil

Não temos planos de PDV no curto prazo, diz CEO da Copasa

Câmara aprova PL da dosimetria que pode beneficiar Bolsonaro

Rodízio de veículos em São Paulo será suspenso no fim do ano; veja datas

Greve dos ônibus em SP: motoristas encerram paralisação após reunião com Nunes

Mais na Exame

Mercados

Fed deve cortar juros e Copom manter a Selic: o que move os mercados nesta Super Quarta

Brasil

Não temos planos de PDV no curto prazo, diz CEO da Copasa

Marketing

Por que o Natal do Iguatemi começa em janeiro

Mundo

Impedida de sair da Venezuela, María Corina não receberá Nobel da Paz pessoalmente