Ventania em SP: prefeitura fecha todos os parques municipais

Parque do Carmo: parque da Zona Leste é fechado devido à ventania (Governo de São Paulo/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 18h19.
Fortes rajadas de vento atingem a capital paulista e a região metropolitana nesta quarta-feira, 10, com uma média entre 50 km/h e 90 km/h, segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).
Sob o risco de quedas de árvores e galhos, a prefeitura de São Paulo informou que todos os parques municipais ficarão fechados durante todo o dia.
A previsão é de que os parques sejam reabertos nesta quinta-feira, 11. Mesmo assim, a retomada do funcionamento poderá ser reavaliada caso a ventania continue.
Essa medida segue as diretrizes da Portaria nº 038/SVMA/2024, que estabelece protocolos para situações de eventos climáticos extremos.
A cidade de São Paulo tem 119 parques municipais, administrados pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). Deste total, 73 são parques urbanos, seis parques lineares e mais seis parques naturais.
Os mais frequentados pela população são os parques urbanos. Entre eles estão o Parque da Aclimação, na região central, e o Parque do Carmo, na Zona Leste.
O Parque do Ibirapuera, apesar de são ser administrado pela SVMA, também está fechado nesta quarta-feira, conforme informado pela gestão do parque nas redes sociais.
View this post on Instagram
A post shared by Parque Ibirapuera Oficial (@ibirapueraoficial)
Em razão dos ventos, as atividades natalinas da região do Largo São Bento e Praça da Sé também foram suspensas nesta quarta-feira. A Pista de Patinação e Casa do Papai Noel foram fechadas devido à ventania.
Outra entidade natalina vítima dos ventos foi o Papai Noel da Avenida Paulista.