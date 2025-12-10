Ventania em SP: prefeitura fecha todos os parques municipais

Fortes rajadas de vento atingem a capital paulista e a região metropolitana nesta quarta-feira, 10, com uma média entre 50 km/h e 90 km/h, segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Sob o risco de quedas de árvores e galhos, a prefeitura de São Paulo informou que todos os parques municipais ficarão fechados durante todo o dia.

A previsão é de que os parques sejam reabertos nesta quinta-feira, 11. Mesmo assim, a retomada do funcionamento poderá ser reavaliada caso a ventania continue.

Essa medida segue as diretrizes da Portaria nº 038/SVMA/2024, que estabelece protocolos para situações de eventos climáticos extremos.

Quais parques estão fechados?

A cidade de São Paulo tem 119 parques municipais, administrados pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). Deste total, 73 são parques urbanos, seis parques lineares e mais seis parques naturais.

Os mais frequentados pela população são os parques urbanos. Entre eles estão o Parque da Aclimação, na região central, e o Parque do Carmo, na Zona Leste.

O Parque do Ibirapuera, apesar de são ser administrado pela SVMA, também está fechado nesta quarta-feira, conforme informado pela gestão do parque nas redes sociais.

Suspensão de atividades natalinas

Em razão dos ventos, as atividades natalinas da região do Largo São Bento e Praça da Sé também foram suspensas nesta quarta-feira. A Pista de Patinação e Casa do Papai Noel foram fechadas devido à ventania.

Outra entidade natalina vítima dos ventos foi o Papai Noel da Avenida Paulista.