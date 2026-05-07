Câmara aprova renovação automática da CNH para bons condutores

CNH: Câmara aprovou proposta que permite renovação automática da habilitação para motoristas sem multas recentes ( Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
Repórter
Publicado em 7 de maio de 2026 às 12h35.
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira a medida provisória que permite a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para motoristas que não tenham registrado multas nos 12 meses anteriores ao vencimento do documento. O texto agora segue para análise do Senado.
A proposta altera o Código de Trânsito Brasileiro e prevê que condutores inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC), conhecido como cadastro do “bom condutor”, possam renovar a habilitação de forma simplificada.
Apesar da renovação automática, o texto mantém obrigatória a realização dos exames de aptidão física e mental exigidos atualmente para a renovação da CNH.
A proposta também estabelece que a habilitação poderá ser emitida em formato físico ou digital, conforme a escolha do motorista. Além disso, os valores cobrados por exames médicos e psicológicos passarão a seguir preço público definido pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, com atualização anual pelo IPCA.
A medida provisória foi publicada pelo governo federal em dezembro de 2025 e analisada por uma comissão mista do Congresso instalada em abril deste ano.
O parecer aprovado foi elaborado pelo senador Renan Filho, que afirmou que a proposta não cria despesas adicionais para a União e busca modernizar os serviços ligados ao trânsito.
Segundo o relator, a medida faz parte de um processo de transformação digital e simplificação administrativa, além de reduzir custos e burocracia para os motoristas.
O texto também cita dados segundo os quais quase 6 milhões de brasileiros precisarão renovar a CNH em 2026, enquanto cerca de 20 milhões dirigem sem habilitação no país.
*Com O Globo