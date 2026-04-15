Serviços digitais de SP atingem 25,3 mi de usuários e crescem 155% em um ano

Os serviços digitais do governo de São Paulo somaram 25,3 milhões de usuários únicos, o equivalente a 54,3% da população do estado, de acordo com a Secretaria de Gestão e Governo Digital.

O acesso é feito por meio da plataforma GOV.BR, adotada como sistema de login único desde 2023, no início da gestão de Tarcísio de Freitas.

No período, foram registrados 564,5 milhões de acessos aos serviços digitais estaduais. Apenas em março, o volume chegou a 46,9 milhões de acessos, com 661,7 mil usuários distintos.

Segundo o governo estadual, o uso do login único permite centralizar o acesso a diferentes serviços públicos em uma única conta. A ferramenta também é utilizada para integração com sistemas federais.

Entre os serviços disponíveis estão a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), a renovação da CNH e a Transferência Digital de Veículos (TDV), além de funcionalidades nas áreas de saúde e educação, como agendamento de consultas e acesso a histórico escolar.

Antes da digitalização, esses serviços eram realizados majoritariamente de forma presencial, em unidades de atendimento público.

Crescimento em base de usuários e acessos

Na comparação anual, os dados indicam avanço na base de usuários. O total de pessoas com acesso aos serviços passou de 13,6 milhões em 2024 para 34,7 milhões em 2025, uma alta de 155%.

O número de acessos também cresceu: foi de 131,4 milhões para 229,6 milhões no período, aumento de 74,7%.

Além dos serviços estaduais, o login via GOV.BR permite acesso a plataformas federais, como Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Receita Federal.