Brasileiros já economizaram R$ 1,8 bilhão com CNH sem aulas obrigatórias

Desde dezembro de 2025, brasileiros economizaram R$ 1,8 bilhão no processo de conseguir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com a oferta gratuita do curso teórico. As aulas podem ser realizadas pelo aplicativo CNH Brasil ou pelo site do Ministério dos Transportes.

Minas Gerais lidera a economia gerada pela medida. No estado, onde o curso teórico custava cerca de R$ 1.095, a população deixou de gastar aproximadamente R$ 269,6 milhões. No Rio de Janeiro, a economia alcançou R$ 108,8 milhões nessa etapa do processo.

Primeira CNH

De acordo com informativo do governo federal, o custo para a emissão da primeira CNH caiu em todo o país após o lançamento da plataforma CNH Brasil. Antes da iniciativa, o valor para as categorias A e B podia chegar a R$ 4,9 mil em alguns estados. Atualmente, os custos variam entre R$ 810 e R$ 1,6 mil.

Além da gratuidade do curso teórico, o governo adotou outras medidas para reduzir os gastos dos candidatos à habilitação. Entre elas estão a diminuição da carga mínima de aulas práticas, a possibilidade de realização dessas aulas com instrutores autônomos e a definição de um teto de R$ 180 para o valor dos exames obrigatórios.

Após pressão do governo Lula, Detran-SP libera agendamento de exame prático sem autoescola

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) liberou desde 1º de maio o agendamento do exame prático para tirar a Carteira Nacional de Motorista (CNH) seja realizado diretamente pelo cidadão, inclusive com veículo próprio. A informação foi confirmada pela autarquia estadual em primeira mão à EXAME.

O anúncio ocorre após pressão da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), vinculada ao Ministério dos Transportes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para que o programa CNH do Brasil seja implementado integralmente pelos estados.

O Senatran verificou que o Detran-SP estava descumprindo a regra que permite que o cidadão realize o agendamento da prova teórica e prática sem precisar passar por uma autoescola.

O Detran-SP, por sua vez, afirmou à EXAME que, apesar da visita e cobrança do Senatran, já estava com a implementação em andamento.