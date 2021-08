Cidade de SP antecipa vacinação de pessoas com 25 anos; veja calendário

O prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), anunciou, nesta terça-feira, 3, a antecipação do início da vacinação contra a covid-19 de pessoas com 25 anos. A imunização será feita a partir desta sexta-feira, 6, nos mais de 700 pontos de vacinação da capital paulista.

A previsão inicial era começar somente na semana que vem para este grupo. Na quarta-feira, 4, é aplicada a vacina em pessoas com 27 anos, e na quinta-feira, 5, em pessoas com 26 anos. As datas das outras faixas etárias ainda não foram anunciadas pela prefeitura.

Na capital paulista, 83% dos adultos, com mais de 18 anos, já receberam pelo menos a primeira dose contra a covid-19. Somando todas as doses, a cidade tem um total de 10 milhões de doses aplicadas.

Calendário da cidade de São Paulo

Terça (3): segunda dose de todos os grupos + repescagem de 28 e 29 anos

segunda dose de todos os grupos + repescagem de 28 e 29 anos Quarta (4): 27 anos

27 anos Quinta (5): 26 anos

26 anos Sexta (6): 25 anos

25 anos Sábado (7): mutirão de vacinação de segunda dose para todos os grupos

Como saber o tamanho da fila?

Para facilitar e agilizar o tempo de vacinação contra a covid-19, a prefeitura de São Paulo criou um serviço online que monitora como está o tamanho da fila em todos os postos da capital paulista. Para conferir o ‘filômetro’ no posto onde deseja ir, basta acessar o site De Olho na Fila.

Os locais estão divididos em ‘Posto-Volante’, ‘Drive-Thru e Mega Posto’. Há ainda uma outra categoria que classifica as unidades por regiões: Centro, Leste, Norte, Oeste e Sul.

Ao selecionar o posto de vacinação, há uma indicação por cor de como está a situação. Verde significa sem filas; amarelo é uma fila pequena; laranja é quando está média; vermelho é sinônimo de fila grande; e cinza é de locais sem dados disponíveis.

Antes de sair de casa, confira todos os documentos necessários, como identidade e um comprovante de residência, para quem for tomar a primeira dose.

Calendário estadual

Na semana passada, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB) anunciou uma nova antecipação do calendário de vacinação no estado para adultos e adolescentes. A previsão é imunizar toda a população adulta, com até 18 anos, até o dia 16 de agosto. Antes, a meta era vacinar até o dia 20 de agosto. A imunização de adolescentes e crianças com idade entre 17 e 12 anos, que começaria só em 23 de agosto, começa no dia 18 de agosto.

Há três semanas, o governo estadual já tinha antecipado o calendário, graças a um lote extra de 4 milhões de vacinas Coronavac compradas por São Paulo diretamente com o laboratório chinês Sinovac.

Calendário para adultos

28 e 29 anos: 30 de julho a 4 de agosto

30 de julho a 4 de agosto 25 a 27 anos: 5 a 9 de agosto

5 a 9 de agosto 18 a 24 anos: 10 a 16 de agosto

Calendário para crianças e adolescentes

12 a 17 anos (com deficiência e comorbidades): 18 a 29 de agosto

18 a 29 de agosto 15 a 17 anos (sem comorbidades): 30 de agosto a 5 de setembro

30 de agosto a 5 de setembro 12 a 14 anos (sem comorbidades): 6 a 12 de setembro

Quarentena

Desde o domingo, 1° de agosto, está valendo a nova quarentena em todo o estado de São Paulo, incluindo a capital paulista. Os estabelecimentos podem abrir com capacidade de 80% (antes era 60%) e entre as 6h e a meia-noite (antes era até 23 horas). A nova regra tem validade até 16 de agosto. O toque de recolher deixou de existir. (veja todas as regras)

A partir do dia 17 de agosto não haverá mais limite de capacidade. O uso de máscara continua obrigatório em espaços públicos, o distanciamento de pelo menos um metro entre as pessoas também permanece, além da disponibilidade de álcool em gel.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, na segunda quinzena de agosto os estabelecimentos poderão funcionar depois da meia-noite, mas os protocolos de segurança vão continuar.