Governo de SP volta a antecipar calendário de vacinação; veja datas

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) anunciou, nesta quarta-feira, 28, uma nova antecipação do calendário de vacinação no estado para adultos e adolescentes. A previsão é imunizar toda a população adulta, com até 18 anos, até o dia 16 de agosto. Antes, a meta era vacinar até o dia 20 de agosto. A imunização de adolescentes e crianças com idade entre 17 e 12 anos, que começaria só em 23 de agosto, começa no dia 18 de agosto.

Há duas semanas, o governo estadual já tinha antecipado o calendário, graças a um lote extra de 4 milhões de vacinas Coronavac compradas por São Paulo diretamente com o laboratório chinês Sinovac.

Na terça-feira, 27, o estado atingiu 75% da população adulta vacinada com pelo menos a primeira dose. Considerando as pessoas que concluíram o esquema vacinal, com duas doses ou com dose única, 20% estão totalmente protegidas.

Calendário para adultos

28 e 29 anos: 30 de julho a 4 de agosto

30 de julho a 4 de agosto 25 a 27 anos: 5 a 9 de agosto

5 a 9 de agosto 18 a 24 anos: 10 a 16 de agosto

Calendário para crianças e adolescentes

12 a 17 anos (com deficiência e comorbidades): 18 a 29 de agosto

18 a 29 de agosto 15 a 17 anos (sem comorbidades): 30 de agosto a 5 de setembro

30 de agosto a 5 de setembro 12 a 14 anos (sem comorbidades): 6 a 12 de setembro

Mais doses enviadas

Na segunda-feira, 26, Doria afirmou que o Ministério da Saúde tinha doses entregues de vacinas contra o coronavírus, mas que não tinham sido enviadas aos estados. Questionado por EXAME, o Ministério da Saúde afirmou que iniciou no mesmo dia a entrega de 10 milhões de doses a todos os estados brasileiros.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, o estado deve recebe 1,425 milhão de doses da vacina da Pfizer das 6 milhões que chegaram ao Brasil entre os dias 20 e 25 de julho. O laboratório é o único com autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a aplicação em crianças em adolescentes entre 17 e 12 anos.

Na manhã desta quarta-feira, o Instituto Butantan entregou mais um lote de 1,5 milhão de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. Até o momento, o laboratório enviou mais de 61 milhões de doses e deve concluir o contrato, de 100 milhões de doses, até o fim de agosto.