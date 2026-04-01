Caiado enfrenta divisão no PSD após lançamento à Presidência

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, foi lançado como pré-candidato à Presidência pelo PSD, mas enfrenta o desafio de unificar o apoio dentro da própria sigla em um cenário de divisões regionais e alinhamentos com adversários.

O lançamento de Caiado foi marcado pela ausência de governadores e lideranças relevantes do partido. Entre os nomes que não se manifestaram estão Raquel Lyra, Marcos Rocha, Fábio Mitidieri e Mateus Simões.

Além disso, há divisões explícitas: Mitidieri já declarou apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto Simões tende a apoiar Romeu Zema. Parte da legenda também mantém proximidade com o senador Flávio Bolsonaro.

Apoios pontuais e desistências moldam cenário

O único apoio imediato entre governadores do PSD veio de Ratinho Júnior, que havia desistido da disputa presidencial dias antes, abrindo caminho para Caiado.

Já o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que também pleiteava a indicação, demonstrou insatisfação com a escolha. Ele afirmou que a decisão pode manter a polarização política no país, embora tenha adotado tom mais conciliador após conversar com Caiado.

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, tenta posicionar a candidatura como alternativa de centro entre Lula e Flávio Bolsonaro. No entanto, o histórico político de Caiado, com vínculos à direita e ao agronegócio, levanta dúvidas sobre sua capacidade de atrair eleitores fora desse campo.

A fragmentação interna também se reflete em alianças estaduais. Nomes como Eduardo Paes, que deve disputar o governo fluminense, mantêm proximidade com o PT, reforçando a dificuldade de alinhamento nacional.

*Com O Globo