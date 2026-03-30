Lula voltou porque direita não soube governar, diz Caiado ao lançar pré-candidatura

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), defendeu nesta segunda-feira, 30, a sua pré-candidatura à Presidência como uma alternativa à polarização, prometeu anistia para todos os envolvidos no 8 de janeiro e criticou o governo de Jair Bolsonaro (PL) ao creditar a volta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao poder à falta de um governo com resultados.

O chefe do Executivo goiano foi confirmado pelo presidente da sigla, Gilberto Kassab, nesta manhã e disputará a preferência do eleitorado, principalmente, contra Flávio Bolsonaro (PL) e Lula, que hoje lideram as pesquisas eleitorais a sete meses da eleição.

No início da entrevista coletiva, que durou mais de uma hora, Caiado se colocou como uma via alternativa, e não como uma terceira via.

O governador afirmou ainda que não é difícil vencer o PT, mas que é preciso saber governar. “O difícil é governar para que o PT não seja mais opção no país. Ele não é mais opção em Goiás, não é em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul”, disse.

O governador afirmou que a direita teve a oportunidade, durante o governo Bolsonaro, mas não conseguiu entregar resultados e tornou o PT novamente uma opção.

"Nós [a direita] já ganhamos em 2018, mas não soubemos governar”, disse.

“Ganhar não é a maior dificuldade, vamos ganhar. Mas [quem ganhar] vai saber governar ou vai aprender a governar na cadeira?", disse, em referência ao senador Flávio Bolsonaro (PL).

Ao ser questionado sobre a experiência do filho mais velho do ex-presidente para o posto, Caiado disse que ele não tem “vivência nem experiência” necessária para governar o país.

“Às vezes, o ímpeto da idade supera o senso de equilíbrio”, disse.

Anistia geral, ampla e irrestrita

Caiado afirmou ainda que, caso seja eleito, anistiará de forma ampla, geral e irrestrita todos os envolvidos no 8 de janeiro, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O pré-candidato defendeu que a medida é necessária para pacificar o país.

“Meu objetivo é pacificar o Brasil ao anistiar todos, inclusive o ex-presidente, dando mostras de que, a partir dali, vou cuidar das pessoas”, afirmou.

O político defendeu que a medida não poderá ser barrada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), pois estará no seu plano de governo.

“Terá o efeito de um plebiscito, pois fará parte do nosso plano de governo”, disse.

Eduardo Leite

Sobre a reação de Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul e colega de partido, após a decisão do partido pelo seu nome, Caiado disse que conversará com o gaúcho e reconhece a competência e capacidade dele como governador. Ele defendeu ainda que não é uma opção radical.

“Você não governa radicalizando com 88% de aprovação. Eu entendo as dificuldades que ele teve, das enchentes, das secas. Mas eu reconheço a competência dele e a capacidade dele como governador”, disse.

Durante a sua fala, o governador destacou ainda as entregas na área de segurança pública, disse que terá foco em inteligência artificial e destacou o acordo de Goiás com o governo americano para exploração de terras raras.