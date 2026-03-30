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Eduardo Leite cita 'desencanto' com política do Brasil após candidatura de Caiado

Governador do RS afirma que decisão do PSD frustra busca por equilíbrio e reforça disputa entre extremos

Eduardo Leite: governador critica decisão do partido e defende alternativa de centro para 2026. (Leandro Fonseca /Exame)

Eduardo Leite: governador critica decisão do partido e defende alternativa de centro para 2026. (Leandro Fonseca /Exame)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 30 de março de 2026 às 11h42.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, criticou nesta segunda-feira, 30, a decisão do Partido Social Democrático (PSD) de lançar Ronaldo Caiado como pré-candidato à Presidência da República em 2026.

Em publicação no Instagram, Leite afirmou que a escolha da sigla tende a manter o ambiente de polarização no país.

“Hoje o meu partido, o PSD, tomou uma decisão importante ao definir o seu caminho para a eleição presidencial. Embora essa decisão desencante a mim, como a tantos outros brasileiros, pela forma como insistem em fazer política no nosso país, eu não vou discutir essa decisão”, afirmou o governador.


A manifestação ocorre no mesmo dia em que o partido, liderado por Gilberto Kassab, confirmou Caiado como seu nome para a disputa ao Palácio do Planalto. O movimento consolida o governador de Goiás como principal aposta da legenda após a desistência de Ratinho Júnior, que era considerado favorito interno.

Leite fala em frustração e critica polarização

Na declaração, Leite disse ter recebido apoio de lideranças políticas, economistas e integrantes da sociedade civil nos últimos dias, o que, segundo ele, indicaria uma demanda por mudança no ambiente político.

“Existe sim no Brasil um desejo forte, talvez ainda silencioso, mas muito real, por mais equilíbrio, por mais sensatez, por mais respeito”, declarou.

O governador afirmou que o país está cansado de disputas entre extremos e avaliou que a decisão do PSD reforça esse cenário.

“O Brasil está cansado, muito cansado de uma disputa que aprisiona o debate entre os extremos. E com toda franqueza, a decisão tomada pelo partido tende a manter esse ambiente de polarização radicalizada que tanto limita o nosso país”, disse.

Leite também defendeu a construção de uma alternativa política de centro. “Eu acredito num centro liberal democrático de verdade, não como uma posição de conveniência, mas como compromisso com a conciliação, com o diálogo, com a construção de soluções reais”, afirmou.

 

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