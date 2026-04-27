BTG/Nexus: Lula tem 46% e Flávio, 45%, no 2º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem em situação de empate técnico em um cenário de segundo turno das eleições presidenciais de 2026, segundo pesquisa BTG Pactual/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 27.

Lula registra 46% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro tem 45% no levantamento de abril.

Na comparação com março, o senador do PL oscilou negativamente um ponto percentual, enquanto o presidente manteve o mesmo patamar.

Brancos, nulos ou nenhum somam 8%, e os que não souberam ou não responderam representam 1%.

Nos demais cenários testados, Lula mantém vantagem sobre adversários da centro-direita.

Contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o presidente aparece com 45%, ante 41% do adversário. Diante do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), o placar é semelhante: 45% a 41%.

Os dados mostram estabilidade no desempenho de Lula, que varia entre 45% e 46% nos cenários simulados de segundo turno, enquanto os adversários apresentam pequenas oscilações dentro da margem.

O percentual de indecisos chega a 12% no confronto com Zema e 11% no cenário contra Caiado. O índice de NS/NR varia entre 1% e 2% nos diferentes cenários.

Disputa por sexo, renda e região evidencia divisão do eleitorado

Entre as mulheres, o presidente tem 52% das intenções de voto, contra 39% do senador. Já entre os homens, Flávio lidera com 52%, enquanto Lula soma 40%. O recorte por sexo mantém a divisão: vantagem de Lula entre mulheres e de Flávio Bolsonaro entre homens.

Na divisão por idade, há equilíbrio entre os grupos mais jovens e de meia-idade. Entre eleitores de 16 a 24 anos, Lula tem 45% e Flávio 43%. Na faixa de 25 a 40 anos, o senador aparece com 47%, ante 45% do presidente. Entre 41 e 59 anos, os números são de 46% para Flávio e 45% para Lula. Já entre os eleitores com 60 anos ou mais, o presidente lidera com 50%, contra 44%.

No recorte por escolaridade, Lula tem 55% entre eleitores com ensino fundamental, enquanto Flávio Bolsonaro registra 38%. Já entre os que têm ensino médio e superior, o senador lidera com 50% em ambos os casos, contra 41% do presidente.

Entre evangélicos, Flávio Bolsonaro aparece com 57%, enquanto Lula registra 35%. Entre católicos, o presidente lidera com 49% contra 43%. Lula também tem vantagem entre eleitores sem religião (57% a 30%) e nas demais religiões (56% a 39%).

No recorte de renda, Lula alcança 59% entre eleitores com renda de até um salário mínimo, contra 31% de Flávio Bolsonaro. Já o senador lidera entre os que recebem de 2 a 5 salários mínimos (51% a 40%) e também entre os que têm renda acima de 5 salários (51% a 42%).

Entre os eleitores da População Economicamente Ativa, PEA, Flávio Bolsonaro marca 53% entre trabalhadores formais, contra 38% de Lula. Entre informais, o senador tem 50%, ante 43% do presidente. Já entre os que não fazem parte da PEA, Lula aparece com 55%, enquanto Flávio registra 36%.

No recorte regional, Lula lidera no Nordeste com 59%, enquanto Flávio Bolsonaro tem vantagem no Sul, com 53%. No Norte e Centro-Oeste, o senador soma 52% contra 37% de Lula. No Sudeste, os números são de 47% para Flávio e 43% para o presidente.

Por tipo de município, Lula lidera nas regiões metropolitanas, com 51% contra 40%. Nas capitais, o presidente tem 48%, enquanto Flávio marca 43%. No interior, o senador aparece à frente com 48%, ante 44% de Lula.

A pesquisa Nexus entrevistou 2.028 eleitores, entre os dias 24 e 26 de março, por meio de telefone (CATI). A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pelo banco BTG Pactual e está registrada no TSE sob o protocolo BR-01075/2026.