Genial/Quaest: Moro lidera cenários de 1º e 2º turno ao governo do Paraná

O senador Sergio Moro (PL) lidera os cenários de primeiro e segundo turno na disputa pelo governo do Paraná, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira, 27.

A vantagem de Moro sobre os adversários chega a até 18 pontos percentuais nos cenários testados. Essa é a primeira pesquisa do instituto sobre a disputa no estado.

No primeiro cenário estimulado, Moro aparece com 35% das intenções de voto, seguido por Requião Filho (PDT), com 18%, e Rafael Greca (MDB), com 15%. Sandro Alex (PSD) soma 5%, enquanto Luiz França (Missão) e Tony Garcia (DC) têm 1% cada. Indecisos chegam a 18%, e branco/nulo/não votaria, a 7%.

No segundo cenário, sem Greca, Moro amplia a vantagem e atinge 42%, enquanto Requião Filho sobe para 24%. Sandro Alex marca 6% e Luiz França, 2%. Indecisos somam 17% e branco/nulo/não votaria, 9%.

Na pesquisa espontânea, o cenário é mais disperso. Moro aparece com 8%, seguido por Requião Filho, com 2%. Rafael Greca e Sandro Alex têm 1% cada, enquanto outros nomes somam 3%. Os indecisos chegam a 84%.

Nos cenários de segundo turno, Moro mantém vantagem. Contra Requião Filho, registra 49%, ante 30% do adversário.

Em disputa com Rafael Greca, tem 44% contra 29%.

Já contra Sandro Alex, alcança 51%, enquanto o adversário marca 15%.

Indecisos variam entre 12% e 17%, e branco/nulo entre 9% e 17%.

Em relação à rejeição, medida pelo índice de eleitores que conhecem e não votariam, Requião Filho lidera com 47%, seguido por Sergio Moro, com 37%. Rafael Greca registra 33%, enquanto Tony Garcia aparece com 22%. Sandro Alex tem 13% e Luiz França, 7%.

Decisão de voto e perfil desejado

A maioria do eleitorado ainda pode mudar de escolha: 67% afirmam que o voto não é definitivo, enquanto 32% dizem ter decisão consolidada.

Sobre o perfil do próximo governador, 44% preferem um nome independente. Outros 34% optam por um aliado de Jair Bolsonaro, enquanto 17% preferem um aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Já sobre a sucessão estadual, 64% afirmam que Ratinho Júnior merece eleger um sucessor que indicar, enquanto 25% dizem que não. Outros 11% não souberam ou não responderam. Hoje, o nome governista é do ex-secretário Sandro Alex.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.104 eleitores do Paraná entre os dias 21 e 25 de abril, por meio de entrevistas presenciais com questionários estruturados. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.