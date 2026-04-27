BTG/Nexus: no 1º turno, Lula tem 41% e Flávio, 36%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 41% das intenções de voto no principal cenário estimulado para o primeiro turno de 2026 da disputa presidencial, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), com 36%, segundo pesquisa BTG Pactual/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 27.

Bem atrás, surgem Romeu Zema (Novo), com 4%, e Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão), ambos com 3%. Augusto Cury aparece com 2%, enquanto Cabo Daciolo e Aldo Rebelo registram 1% cada. Votos brancos e nulos somam 6%, e os indecisos representam 2%.

O cenário é testado pela primeira vez e não possui base de comparação anterior.

Entre os eleitores que declararam voto, a maior parte afirma ter decisão consolidada. Segundo o levantamento, 69% dizem que o voto já está definido e não pretendem mudar, enquanto 29% afirmam que ainda podem alterar a escolha. Outros 2% não souberam ou não responderam.

Lula lidera entre a baixa renda e nordestinos

Nos recortes por renda, Lula alcança 53% entre eleitores com renda de até um salário mínimo, enquanto Flávio Bolsonaro marca 25% nesse grupo. Já na faixa de 2 a 5 salários mínimos, o senador do PL lidera com 41%, ante 34% do petista.

No mercado de trabalho, Flávio Bolsonaro aparece à frente entre trabalhadores da População Economicamente Ativa, PEA formal, com 43%, enquanto Lula registra 33%. Entre os desocupados, o cenário se inverte, com o presidente atingindo 52%, contra 22% do parlamentar.

Regionalmente, Lula mantém vantagem no Nordeste, onde soma 54%, enquanto Flávio Bolsonaro registra 30%. Já no Sul, o senador lidera com 42%, ante 40% do petista. No Sudeste, há equilíbrio, com 37% para Flávio e 36% para Lula.

Cenários alternativos mantêm liderança de Lula

A pesquisa ainda simulou mais dois cenários de primeiro turno.

No levantamento feito com os mesmos nomes de março, Lula permanece com 41%, enquanto Flávio Bolsonaro oscila de 38% para 36% no período. A oscilação ocorre dentro da margem de erro.

Nesse cenário, Romeu Zema varia de 4% para 5%, Ronaldo Caiado permanece com 4%, e Renan Santos avança de 2% para 4%. Aldo Rebelo passa de 0% para 1%. Votos brancos e nulos recuam de 8% para 7%, enquanto indecisos seguem em 2%.

Em um terceiro cenário, sem Zema na disputa, Lula registra 41% e Flávio Bolsonaro, 38%. Na sequência, aparecem Ronaldo Caiado, com 6%, e Renan Santos, com 4%, enquanto Aldo Rebelo tem 1%. Brancos e nulos somam 7%, e indecisos, 2%. O cenário foi testado pela primeira vez e não possui base de comparação anterior.

Levantamento da Nexus indica manutenção da consolidação de Lula e Flávio Bolsonaro, citados por 38% e 33%, respectivamente, em todos os cenários testados.

Voto espontâneo indica alto nível de indecisão

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, Lula lidera com 33%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 26%. O ex-presidente Jair Bolsonaro aparece com 2%, mesmo percentual de Romeu Zema e Renan Santos.

Outros nomes, como Ronaldo Caiado, registram 1%, enquanto

Augusto Cury, Cabo Daciolo e Aldo Rebelo não pontuam. Votos brancos e nulos somam 3%.

O destaque do levantamento é o índice de 29% de eleitores que não souberam ou não responderam.

A pesquisa Nexus entrevistou 2.028 eleitores, entre os dias 24 e 26 de março, por meio de telefone (CATI). A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pelo banco BTG Pactual e está registrada no TSE sob o protocolo BR-07875/2026.