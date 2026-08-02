Com discurso lido pelo irmão, Michelle afirma que 'caminhará' com Flávio Bolsonaro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) afirmou que caminhará ao lado do senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa eleitoral de 2026 em um discurso lido pelo irmão, Diego Torres, durante a convenção do PL no Distrito Federal neste domingo, 2.

No texto, Michelle declarou que aceitou o desafio de disputar uma vaga no Senado pelo DF como parte de uma trajetória para “devolver esperança e liberdade”. A agora candidata ao Senado pelo PL também destacou a escolha do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por Flávio para liderar o projeto político do grupo.

“Meu marido escolheu o Flávio para estar à frente dessa multidão e vamos caminhar juntos e a passos largos. Queremos justiça de verdade”, afirmou no discurso lido por Diego.

Com Flávio e sem Michelle, PL confirma Bia e Michelle ao Senado e declara apoio à Celina

A fala ocorreu no mesmo evento em que o PL confirmou a composição da chapa apoiada pela governadora Celina Leão (PP) para as eleições no Distrito Federal. Além de Michelle, a deputada federal Bia Kicis (PL) também foi confirmada como candidata ao Senado.

Michelle era uma das presenças mais aguardadas na convenção, mas não compareceu ao evento após ser internada no sábado, 1º, por causa de um quadro de cefaleia persistente. Segundo o Hospital DF Star, ela recebeu alta neste domingo após passar por exames e por um bloqueio anestésico dos nervos cranianos, com resposta satisfatória.

Neste domingo, mais cedo, a assessoria da ex-primeira-dama havia informado que ela permanecia internada devido à persistência do quadro de cefaleia.

Segundo Celina, a ex-primeira-dama procurou atendimento médico depois de passar 16 dias se sentindo mal. A governadora afirmou que Michelle vinha priorizando os cuidados com o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar.

A convenção do PL no Distrito Federal era aguardada como uma possível ocasião para um encontro entre Michelle e o senador Flávio Bolsonaro (PL), após uma crise pública entre os dois. A expectativa era de uma aproximação durante o evento.