Com Lula, Samsung, LG e Hyundai sinalizam expandir investimentos no Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta segunda-feira, 23, com executivos sul-coreanos da Samsung, LG e Hyundai e recebeu indicação de que as empresas pretendem aumentar os investimentos no Brasil.

Segundo detalhes do encontro divulgados pela ApexBrasil, os executivos das gigantes sul-coreanas destacaram a confiança no ambiente de negócios brasileiro e sinalizaram interesse em expandir os aportes no país.

Além disso, reforçaram que o Brasil tem um papel estratégico para empresas coreanas na América Latina.

O valor das cifras ou quando esses investimentos podem ocorrer não foram detalhados.

Representantes da Federation of Korean Industries (FKI) e da Korea Importers Association (KOIMA) também participaram do encontro.

As três empresas têm fábricas no Brasil.

A Samsung possui duas plantas no país: uma em Manaus, na Zona Franca — uma das maiores da empresa fora da Coreia do Sul — e outra em Campinas. A companhia produz smartphones e tablets no Brasil.

A LG tem uma fábrica em Manaus e, no ano passado, anunciou R$ 1,5 bilhão em investimentos para construir uma nova planta industrial em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba.

A previsão é que a nova fábrica comece a operar em 2026, com produção de geladeiras, lavadoras e secadoras de roupas.

Já a Hyundai tem uma planta em Piracicaba, no interior de São Paulo. Desde 2012, a empresa afirma ter investido US$ 800 milhões na fábrica, responsável por produzir os modelos HB20 e o SUV Hyundai Creta.

O encontro ocorreu em meio ao Fórum Empresarial Coreia–Brasil, realizado em Seul, durante missão oficial do governo brasileiro à Coreia do Sul.

Acordo sobre minerais críticos

Lula e o presidente sul-coreano Lee Jae-myung anunciaram a elevação das relações bilaterais entre os países ao nível de parceria estratégica.

O movimento marca um novo patamar na cooperação entre os dois países e inclui o compromisso de retomar as negociações para um acordo de livre comércio entre a Coreia do Sul e o Mercosul.

Os governos assinaram 10 memorandos de entendimento, abrangendo áreas como minerais críticos e inteligência artificial.

O Brasil possui a segunda maior reserva mundial de terras raras, enquanto as empresas sul-coreanas Samsung Electronics e SK Hynix são dois dos maiores fabricantes de semicondutores do mundo.