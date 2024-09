O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) tem 23,9% das intenções de voto para prefeitura de São Paulo, contra 23,8% do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), e 21,3% do influenciador Pablo Marçal (PRTB), segundo Paraná Pesquisas divulgada nesta sexta-feira, 6. De acordo com a margem de erro, os três candidatos estão empatados tecnicamente na liderança.

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) registra 8,4%, empatado tecnicamente com a deputada federal Tabata Amaral (PSB), que tem 7,1%. Marina Helena (NOVO) tem 2,9% e os demais candidatos não ultrapassaram 1% cada. Branco e nulo somam 6,5% e os eleitores que não sabem ou não opiniram 4,7%.

Na comparação com o levantamento realizado no fim de agosto, Boulos cresceu dois pontos percentuais, dentro da margem de erro, e assumiu a dianteira numericamente. Nunes teve uma oscilação de 0,3 ponto percentual, enquanto Marçal cresceu 3,4 pontos percentuais. Datena caiu 4,8 pontos percentuais e Tabata teve uma variação de 0,2 ponto percentuais.

No recorte demográfico, Boulos fica à frente entre os eleitores com ensino superior completo, Marçal lidera entre os homens e entrevistados com 16 e 24 anos, enquanto Nunes se destaca entre pessoas de 45 anos ou mais e com ensino fundamental completo.

Pesquisa para prefeito de SP:

Guilherme Boulos (PSOL): 23,9%

Ricardo Nunes (MDB): 23,8%

Pablo Marçal (PRTB): 21,3%

Datena (PSDB): 8,4%

Tabata Amaral (PSB): 7,1%

Marina Helena (NOVO): 2,9%

Bebeto Haddad (DC): 0,6%

Altino Prazeres (PSTU): 0,3%

Ricardo Senese (UP): 0,3%

João Pimenta (PCO): 0,2%

Não sabe/Não respondeu: 6,5%

Branco/Nulo: 4,7%

O levantamento da Paraná Pesquisas foi registrado no TSE como SP-03775/2024 e realizou 1.500 entrevistas presenciais entre os dias 2 e 5 de setembro. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.